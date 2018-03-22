Пловчиха Ефимова восхитила шикарной фигурой

Пятикратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Юлия Ефимова похвасталась своими формами. 25-летняя спортсменка выложила в Instagram фото в купальнике.

Армия поклонников пловчихи, завоевавшей несколько наград на летних Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, растет день ото дня. Болельщики не перестают восхищаться как спортивными достижениями Юлии Ефимовой, так и ее внешними данными.

ПО ТЕМЕ Пловчиха Ефимова назвала свой арест в США провокацией

На днях девушка опубликовала в своем микроблоге два фото в купальниках, продемонстрировав идеальную фигуру. "Говорят у пловчих плохие фигуры! И что теперь делать? Как дальше жить?" – подписала один из снимков спортсменка.

Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) 15 Мар 2018 в 9:34 PDT

Поклонники поддержали Юлию, отметив, что она может позволить себе любые наряды благодаря стройной и подтянутой фигуре, передает Eg.ru. "Отличная серия фото в купальниках! Ждем продолжения", "Шикарная фигура", "Лучшая и самая крутая и самая красивая фигура", "Ты восхитительна", – прокомментировали снимки пользователи Сети.

Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) 20 Мар 2018 в 10:48 PDT

Известно, что пловчиха ведет активный образ жизни, следит за своим рационом и старается как можно больше времени уделять спорту, так как именно благодаря постоянным тренировкам Ефимовой удается показывать высокие результаты на международных соревнованиях.

По словам россиянки, плавать ее научил отец, будучи тренером в этом виде спорта. Первые уроки по плаванию девочка получила дома, устраивая заплывы в ванной. Тогда семья будущей чемпионки жали в Грозном. Помимо плавания Юлия занималась акробатикой, рисованием и танцами.