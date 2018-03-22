Пловчиха Ефимова восхитила шикарной фигурой
Армия поклонников пловчихи, завоевавшей несколько наград на летних Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, растет день ото дня. Болельщики не перестают восхищаться как спортивными достижениями Юлии Ефимовой, так и ее внешними данными.
На днях девушка опубликовала в своем микроблоге два фото в купальниках, продемонстрировав идеальную фигуру. "Говорят у пловчих плохие фигуры! И что теперь делать? Как дальше жить?" – подписала один из снимков спортсменка.
Поклонники поддержали Юлию, отметив, что она может позволить себе любые наряды благодаря стройной и подтянутой фигуре, передает Eg.ru. "Отличная серия фото в купальниках! Ждем продолжения", "Шикарная фигура", "Лучшая и самая крутая и самая красивая фигура", "Ты восхитительна", – прокомментировали снимки пользователи Сети.
Известно, что пловчиха ведет активный образ жизни, следит за своим рационом и старается как можно больше времени уделять спорту, так как именно благодаря постоянным тренировкам Ефимовой удается показывать высокие результаты на международных соревнованиях.
По словам россиянки, плавать ее научил отец, будучи тренером в этом виде спорта. Первые уроки по плаванию девочка получила дома, устраивая заплывы в ванной. Тогда семья будущей чемпионки жали в Грозном. Помимо плавания Юлия занималась акробатикой, рисованием и танцами.
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