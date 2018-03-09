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Российского атлета пожизненно отстранили из-за допинга

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировала российского ходока Станислава Емельянова. Ему запретили участвовать в соревнованиях пожизненно.

Спортсмена признали виновным в нарушении антидопинговых правил, передает ТАСС. Дисквалификация отсчитывается с 15 декабря 2017 года, сообщили в пресс-службе организации.

Автор: Евгений Мышко9 марта 2018, 17:56

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