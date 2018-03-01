Почему олимпийские чемпионы остались без BMW X6
Инсайдер рассказал, что обладатели золотых медалей получили от Фонда поддержки олимпийцев России BMW X5 xDrive30d. Серебряным призерам вручили ключи от BMW X4 xDrive30d, а бронзовым – BMW X4 xDrive20d.
"Всего победителям подарили 46 автомобилей BMW. Все памятные модели представлены в элегантном белом цвете и собраны в России", – цитирует представителя компании "Газета.ru". По его словам, модель BMW X6 вручалась победителям Олимпиады-2016 и по итогам Игр-2018 ее вручение изначально не планировалось.
Как писали Dni.Ru, ранее глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что победителям Игр не вручили обещанные автомобили BMW X6. Церемония награждения победителей и призеров Олимпиады состоялась 28 февраля с участием премьер-министра Дмитрия Медведева.
Получив орден от президента и машину от премьера, Загитова выступила с произвольной программой на парковке РИА Новости. В раскатке помог папа pic.twitter.com/iKunsRyf3l— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 1 марта 2018 г.
Напомним, на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане российские спортсмены завоевали в общей сложности 17 медалей, из которых две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых.
Традиция дарить олимпийцам машины зародилась еще в 2006 году. Ранее призерам Олимпийских игр в Рио также вручали автомобили: за золотые медали полагался BMW X6, за серебряные – модель Х4, за бронзовые – Х3. А медалистам Игр-2014 в Сочи подарили внедорожники Mercedes моделей GL, ML и GLK.
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