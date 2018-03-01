Почему олимпийские чемпионы остались без BMW X6

В российском подразделении марки BMW объяснили, почему призеры Игр-2018 не получили обещанные модели. По словам представителя компании, дарить X6 олимпийцам не планировалось.

Инсайдер рассказал, что обладатели золотых медалей получили от Фонда поддержки олимпийцев России BMW X5 xDrive30d. Серебряным призерам вручили ключи от BMW X4 xDrive30d, а бронзовым – BMW X4 xDrive20d.

"Всего победителям подарили 46 автомобилей BMW. Все памятные модели представлены в элегантном белом цвете и собраны в России", – цитирует представителя компании "Газета.ru". По его словам, модель BMW X6 вручалась победителям Олимпиады-2016 и по итогам Игр-2018 ее вручение изначально не планировалось.

Как писали Dni.Ru, ранее глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что победителям Игр не вручили обещанные автомобили BMW X6. Церемония награждения победителей и призеров Олимпиады состоялась 28 февраля с участием премьер-министра Дмитрия Медведева.

Получив орден от президента и машину от премьера, Загитова выступила с произвольной программой на парковке РИА Новости. В раскатке помог папа pic.twitter.com/iKunsRyf3l — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 1 марта 2018 г.

Напомним, на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане российские спортсмены завоевали в общей сложности 17 медалей, из которых две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых.

Традиция дарить олимпийцам машины зародилась еще в 2006 году. Ранее призерам Олимпийских игр в Рио также вручали автомобили: за золотые медали полагался BMW X6, за серебряные – модель Х4, за бронзовые – Х3. А медалистам Игр-2014 в Сочи подарили внедорожники Mercedes моделей GL, ML и GLK.