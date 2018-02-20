Провалившимся в Корее россиянам подарят шикарные BMW

Фонд поддержки олимпийцев России, традиционно награждающий российских победителей и призеров Игр, закупил нашим атлетам подарки. Вернувшимся с Олимпиады спортсменам презентуют BMW моделей X4, X5 и X6.

Появилась видеозапись из автосалона, где стоят новые машины с символикой фонда на дверях и капотах. По утверждению автора ролика, для спортсменов приготовлены 140 BMW.

Известно, что олимпийцам, которые завоюют медали на Играх в Пхенчхане, автомобили передадут 28 февраля, сообщает радиостанция "Говорит Москва". Всего в заявке российской делегации на Олимпиаду в Корее – 169 спортсменов.

Отметим, что российские атлеты не в полной мере оправдали надежды болельщиков. Многие считают Игры в Пхенчхане провальными для наших спортсменов, показавших не лучшие результаты.

Дарить дорогие автомобили отличившимся на Олимпийских играх атлетам стало уже традицией. Так, чемпионы летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро получили по BMW X6, серебряные призеры – X4, бронзовые – X3. Медалистам Игр-2014 в Сочи дарили внедорожники Mercedes моделей GL, ML и GLK.

Кроме того, победители и призеры получают денежные премии. Сумма, в зависимости от достоинства завоеванной атлетом медали, достигает четырех миллионов рублей. Попечительский совет Фонда поддержки олимпийцев России возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Также в совет входят чиновники, функционеры и бизнесмены.

Напомним, в СССР обладатели олимпийских медалей, кроме государственных наград, нередко получали деньги, автомобили и квартиры. При этом средний размер премии составлял 1000 рублей. Спортсменам, которые выступали за клубы, находившиеся в ведении Минобороны и МВД, присваивали также очередные воинские звания. Однако порой атлеты получают весьма необычные презенты. Например, в Германии обладатели олимпийского золота, помимо денег, ежемесячно получают от государства по 50 литров пива. В Монголии, где цифра 9 считается счастливой, чемпиону по дзюдо подарили телефонный номер, состоящий из восьми девяток.