Придирки WADA возмутили беременную Исинбаеву

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала скандальную ситуацию вокруг Всемирного антидопингового агентства (WADA). По словам спортсменки, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выполнило все требования по соответствию критериям международной организации.

"Все требования для соответствия РУСАДА, чистоте и прозрачности которого сегодня могут позавидовать подобные мировые организации, выполнены. Сделано даже больше, вплоть до доступа к закрытым городам, что практически было невозможно", – цитирует Исинбаеву ТАСС.

По словам спортсменки, для соответствия требованиям WADA был выбран новый гендиректор РУСАДА, назначен иностранный гражданин в комитет по этике, увеличены штат и бюджет организации. Олимпийская чемпионка уверена, что отказ WADA восстановить российскую организацию в правах – это "спекуляция" и "повод затянуть решение вопроса".

Исинбаева подчеркнула, что РУСАДА не выполнило лишь два требования. Российская сторона не признала выводы Ричарда Макларена и не допустила международное ведомство к допинг-пробам Московской лаборатории, которая была опечатана из-за федерального расследования.

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Ноя 8 2017 в 12:23 PST

Как отметила Исинбаева, выполнение этих требований находится вне компетенции РУСАДА. При этом российская сторона предполагала, что WADA использует против нее эту ситуацию.

"Рассчитывали на справедливый суд, но его нет. Они решили все это смешать в одну чашу и потребовать от нас решений в сфере, к которой мы не имеем доступа", – подчеркнула спортсменка.

Решение WADA прокомментировал и депутат Госдумы Николай Валуев. По его мнению, отказ восстановить РУСАДА в правах имеет политическую подоплеку.

"Нас обязывали выполнять определенные условия, большую часть из которых мы уже выполнили. Но есть некоторые пункты этих "хотелок" со стороны WADA, которые, мягко говоря, мы выполнить не в состоянии. Они выдвигают невыполнимые условия, четко понимая итоговый результат", – цитирует депутата Russia Today.

Ранее совет учредителей WADA принял решение не восстанавливать в правах РУСАДА. В 2015 году российское агентство лишилось своего статуса из-за допингового скандала.