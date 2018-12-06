Российский биатлонист опозорился на Кубке мира

Антирекорд сборной России по биатлону на этапах Кубка мира удалось повторить новичку команды Эдуарду Латыпову. В индивидуальной гонке в словенской Поклюке спортсмен занял 99-е место.

Дебютант российской сборной отстал от победителя – француза Мартена Фуркада – на 8 минут 45 секунд. Латыпов допустил семь промахов. Всего в гонке приняли участие 109 биатлонистов.

Итог Латыпова – повторение худшего результата на этапах Кубка мира в истории сборной России. В сезоне-2016/2017 на предолимпийской неделе в Пхенчхане 99-е место в спринте занял Тимур Махамбетов.

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев нашел объяснение неудаче спортсмена. "На Латыпова повлияло опоздание на старт, это был сильный стресс. Ему вовремя не доставили лыжи – этот вопрос задавали массажисты, которые отправляют на старт. Они сказали: нужны лыжи. Я тоже повторил, но лыжи не пришли вовремя", – приводит слова Хованцева Sports.ru.

Фуркад преодолел дистанцию в 20 километров за 47 минут 9,2 секунды. При этом он поразил все 20 мишеней. Лучшим из россиян стал Дмитрий Малышко, занявший 12-е место. Он допустил единственный промах на первом огневом рубеже и проиграл французу 1 минуту 30,3 секунды.

Победа Мартена Фуркада в Поклюке стала 75-й в карьере спортсмена. По количеству золотых медалей в личных гонках на этапах Кубка мира по биатлону француз уступает только норвежцу Уле-Эйнару Бьорндалену. Великий биатлонист завершил карьеру в прошлом году.