Теннисисткам разрешили снять юбки

В 2019 году в правила Женской теннисной ассоциации (WTA) внесут изменения, согласно которым у спортсменок не будет необходимости надевать юбки на соревнования, передает Пятый канал. Этот предмет гардероба разрешат заменить легинсами и компрессионными шортами.
Также в WTA пошли навстречу теннисисткам, которые были вынуждены прервать карьеру из-за рождения ребенка. Они получат право воспользоваться "защищенным" рейтингом на восьми соревнованиях в течение года.
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