Кокорин и Мамаев перед дебошем в Москве разгромили "Сапсан"
Спортсмены устроили в поезде настоящий гусарский кутеж со всеми вытекающими последствиями. После матча 7 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев арендовали целый вагон для поездки в столицу.
Как только поезд тронулся, спортсмены "загудели". Хмельные парни стали громить мебель, кидать посуду, приставать к проводникам и пассажирам соседнего вагона, передает Telegram-канал Mash. По ходу всего этого футболисты осушили весь запас алкоголя.
Оказывается, это не первые неспортивные подвиги парней. Видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный рассказал о поведении Александра Кокорина и Павла Мамаева в "Сапсане" по пути в Москву, с которыми ему пришлось делить путь.
"Они люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло… Совсем поехали футболистики от ощущения того, что им все с рук сойдет", – цитирует Поперечного радиостанция "Говорит Москва". Он добавил, что узнал Кокорина по футболке, на которой была написана его фамилия.
Отметим, против футболистов уже возбуждены два уголовных дела о побоях. Появилась уточненная информация о том, что они не задержаны, а доставлены в отделение полиции для допроса.
По имеющимся данным, сначала у гостиницы "Пекин" в Москве они избили водителя ведущей Первого канала, а затем в кафе "Кофемания" – двух чиновников Минпромторга.
В свою очередь руководство "Краснодара", за который выступает Мамаев, решило отстранить его от тренировок и выписать максимальный штраф. Более того, клуб рассматривает возможность расторгнуть контракт с полузащитником. А руководство "Зенита" пообещало наказать Кокорина после расследования правоохранительных органов.
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