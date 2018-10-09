Кокорина и Мамаева задержала полиция

Александра Кокорина и Павла Мамаева увезла полиция. Футболисты пока находятся в статусе подозреваемых, их ждет допрос.

Полиция в Москве задержала двух футболистов, которых подозревают в участии в драке, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники. Предположительно, речь идет о Мамаеве и Кокорине. Журналисты уточняли, что в столичном ГУВД информацию не подтвердили.

Позже появилось сообщение "Интерфакса". По данным агентства, Мамаева и Кокорина вызвали на допрос в полицию, они не находятся в статусе задержанных. Информация появилась и в Telegram-канале Mash. По его данным, друзей-футболистов везут на допрос в ОВД. "Сейчас они расскажут и про Пака, и про избитого водилу. На повестке – две уголовки, пока они не в статусе подозреваемых, но видосы и извинения уже не покатят", – пишет канал.

Напомним, футболисты в компании своих друзей утром 8 сентября избили водителя ведущей Первого канала, который ожидал журналистку у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Затем хулиганы отправились на Большую Никитскую, в "Кофеманию", где ввязались в драку с чиновниками Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.

В отношении футболистов возбуждены два уголовных дела по статье "Побои". Как писали Dni.Ru, друзья спортсменов пытались выкупить запись камер наблюдения, предложив охране кафе пять миллионов рублей. Однако их опередил водитель потерпевшего, передавший видео правоохранительным органам.

Тем временем российская премьер-лига опубликовала на своем сайте официальное заявление. "После уточнения всех имеющихся на данный момент обстоятельств инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева Российская премьер-лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение. Этот поступок бросает тень не только на славные имена ФК "Зенит" и ФК "Краснодар", но и на весь российский футбол", – сказано в обращении. В РПЛ подчеркивают, что виновные должны понести самое суровое наказание.