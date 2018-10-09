Кремль высказался о грязных потасовках Кокорина и Мамаева
В Кремле ознакомились с видеозаписью, героями которой стали Александр Кокорин и Павел Мамаев. Эти кадры, конечно, неприятны, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Здесь, наверное, нужно абстрагироваться от эмоций, абстрагироваться от того, кто футболисты, а кто не футболисты. Там было много свидетелей, была и видеозапись, поэтому правоохранительным органам при соответствующем обращении потерпевшего не составит никакого труда выяснить обстоятельства этого дела", – цитирует Пескова ТВЦ.
Ранее в ФК "Краснодар" сообщили, что решили разорвать контракт с Павлом Мамаевым. В клубе подчеркнули, что поведению спортсмена не может быть оправдания. Возмущены действиями Александра Кокорина и в петербургском "Зените". Там ожидают правовой оценки соответствующих органов, а "с человеческой точки зрения подобный инцидент вызывает у руководства команды только стыд".
Напомним, что футболисты в компании друзей утром 8 октября избили водителя ведущей Первого канала, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Затем хулиганы отправились на Большую Никитскую, в "Кофеманию", где ввязались в драку с чиновниками Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.
В отношении футболистов заведено уже два уголовных дела по статье "Побои". Им грозит до двух лет лишения свободы. Как писали Dni.Ru, друзья спортсменов пытались выкупить запись камер наблюдения, предложив охране кафе пять миллионов рублей. Однако их опередил водитель потерпевшего, передавший видео правоохранительным органам.
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