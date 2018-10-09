С Нурмагомедова требуют 16 миллионов за отстаивание чести
Штраф за массовую потасовку после боя за звание чемпиона UFC в легком весе составит примерно 250 тысяч долларов (около 16,5 миллиона рублей). О мерах, которые намерены принять спортивные функционеры в отношении российского бойца, сообщил президент UFC Дана Уайт.
"Хабиба оштрафуют примерно на 250 тысяч долларов за драку, которую он устроил после поединка с Конором Макгрегором. Удерживать призовые чемпиона UFC Атлетическая комиссия штата Невада не будет", – цитирует президента UFC издание TMZ.
Ранее Уайт заявил, что Нурмагомедов абсолютно точно сохранит чемпионский пояс, однако, скорее всего, будет дисквалифицирован на 4-6 месяцев. Россиянин не сможет проводить бои на территории США. При этом Макгрегор уже потребовал реванша.
Поединок между топовыми бойцами UFC Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором завершился победой дагестанского спортсмена. Хабиб на четвертой минуте четвертого раунда удушающим приемом заставил соперника сдаться. Российский боец остался чемпионом UFC в легкой весовой категории. По окончании боя началась массовая потасовка.
Махачкала. Больше подпись не придумал. #ХАБИБ #КОНОР pic.twitter.com/KONQnTQhk1— Привет я (@tepliyblinchik) 6 октября 2018 г.
Хабиб Нурмагомедов должен получить за победу над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229 два миллиона долларов. Кроме того, россиянину полагается доля с продажи трансляций поединка. Хабиб за свою карьеру провел 27 боев и во всех одержал победу.
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