Хорошо погуляли: Кокорин и Мамаев били жертву прямо под камерой (видео)
Виталий Соловчук, водитель журналистки Первого канала, имел неосторожность сделать замечание шумной компании, которая резвилась прямо на проезжей части. Мужчину вытащили из машины и избили.
Хулиганы скрылись, а Соловчука доставили в Боткинскую больницу со сломанным носом и черепно-мозговой травмой. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои".
Ольга Ушакова в соцсетях сообщила, что ее водителя увезли в больницу, а она смогла подать заявление о порче имущества лишь через несколько часов. Автомобиль, по словам телеведущей, "тоже побили".
Ведущая Первого канала высказалась о нападавших. "Какие-то обнюхавшиеся в стрип-клубе крутыши потеряли связь с реальностью, отчасти потому что многое им сходит с рук", – пожаловалась Ушакова.
Кокорин с Мамаевым и сопровождавшие их товарищи тем временем решили подкрепиться и зашли в "Кофеманию" на Большой Никитской. Здесь их также пытались призвать к порядку постоянные посетители – чиновники Минпромторга. Денису Паку и Сергею Гайсину это стоило сломанного зуба, синяков и ушибов. Пострадавшие также подали заявление в полицию.
Как сообщил "Коммерсанту" адвокат Дениса Пака, его клиент получил сотрясение мозга и ушибы после драки с Александром Кокориным. По словам Геннадия Удудяна, защита будет добиваться переквалификации статьи УК – юрист считает, что нападение было совершено по расовым мотивам. Адвокат намерен убедить правоохранительные органы, что Кокорин и Мамаев представляют опасность для общества.
Поклонники сочувствуют балерине
Причину расставания видят в появлении у юмориста новой пассии
Мужчина теперь в больнице
Из-за этого артистка притворяется больной