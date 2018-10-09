Нурмагомедова оставили без денег после сокрушительной победы
Атлетическая комиссия американского штата Невада решила удержать призовые российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова. Как сообщил глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт, чемпионский пояс россиянин сохранит, но получит дисквалификацию.
"Хабиб абсолютно точно сохранит свой чемпионский пояс, но также будет дисквалифицирован. Скорее всего, на 4-6 месяцев. Он не сможет проводить бои на территории США, приглашать его на турниры в других странах мы не собираемся", – приводит слова спортивного функционера издание TMZ.
Два миллиона долларов Хабиб Нурмагомедов должен был получить за победу над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229. Кроме того, россиянину полагается доля с продажи трансляций поединка. Нурмагомедов одержал 27-ю победу в 27 боях, Макгрегор из 25 встреч выиграл 21.
Поединок между топовыми бойцами UFC Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором завершился победой дагестанского спортсмена. Хабиб на четвертой минуте четвертого раунда удушающим приемом заставил соперника сдаться. Российский боец остался чемпионом UFC в легкой весовой категории.
Санкции к россиянину решили применить за поведение после боя. Услышав оскорбления в свой адрес, Хабиб накинулся на спарринг-партнера ирландца, который находился за пределами октагона. Дело закончилось массовой дракой с участием спортсменов и полиции.
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