Боец Нурмагомедов извинился после конфликта с Тимати
"По братски, хоть сейчас тормозите, а то уже мне самому за вас неудобно. Я же говорил вам, 6 октября я все скажу, или вы реально хотели, чтоб меня там побили?))) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал боец. "Извиняюсь перед всеми, кого я обидел нашей общей победой", – добавил он.
Нурмагомедов выразил искреннюю благодарность своим болельщикам за "невероятную поддержку". "Вы просто космос, я люблю вас", – отметил он.
Справедливости ради стоит отметить, что результаты боя Нурмагомедова и Макгрегора вызвали неоднозначную реакцию. В числе недовольных оказался рэпер Тимати, с которым ранее у Хабиба произошел конфликт.
Как писали Dni.Ru, музыкант опубликовал в Instagram пост с размышлениями о некоем событии. В тексте не упоминается имя бойца, но подписчики отметили, что все и так понятно. "Я не собираюсь больше никого поздравлять", – написал Тимати.
Ранее протеже Тимати был вынужден отменить концерт в Дагестане из-за резких высказываний Нурмагомедова в свой адрес. Рэпер отметил, что увидел подтверждение своих слов и мыслей на ТВ. Подписчики предположили, что он имеет в виду поведение Хабиба после завершения боя. Спортсмен выпрыгнул за пределы октагона, чтобы ответить обидчикам на давние оскорбления.
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