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Спорт

Дочь перевернула жизнь Марии Кириленко вверх дном

Мария Кириленко. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Знаменитая российская теннисистка рассказала, как изменилась ее жизнь с рождением детей. Распорядок дня молодой матери во многом зависит от малышей.
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Сейчас Мария – уже не действующая спортсменка. Она воспитывает сынишку и годовалую дочку. Вставать 31-летней Кириленко приходится очень рано: примерно в 6-7 часов утра. Однако, несмотря на то, что большую часть времени у Марии занимает семья, теннисистка успевает и работать в качестве тренера, и следить за собой.

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"Когда появляются дети, становится сложно спланировать свой день и дальнейшие отпуска. Люблю спокойный отдых, мне достаточно было адреналина в жизни. Отпуска проводим по-разному, иногда в России, иногда за границей", – цитирует спортсменку Wday.ru. Мария рассказала, что когда была действующим спортсменом, отдыхала дважды в год. Теперь отдохнуть сложнее, супруги пытаются совместить свои рабочие графики.

Теннисистка держит себя в прекрасной форме. По ее словам, тренажерный зал посещать получается нечасто. "По возможности плаваю, да и большой теннис не забываю – играю для себя и тренирую девочек", – призналась спортсменка. Не забывает Кириленко и о восстанавливающих процедурах – сауне и массаже.

Мария призналась, что регулярно посещает косметолога, ежедневно использует патчи под глаза и делает увлажняющие маски. А жизненный девиз прославленной теннисистки прост. "Надо быть позитивным, жизнерадостным человеком, и все будет хорошо", – резюмировала Кириленко.

Напомним, Мария Кириленко ведет достаточно закрытый образ жизни, однако внимание журналистов к ней не угасает. Спортсменка встречалась с хоккеистом Александром Овечкиным, но в 2014 году они расстались. В 2015-м теннисистка вышла замуж за Алексея Степанова и вскоре родила сына. Через два года семейство снова пополнилось.

Автор: Валерия Нарская8 октября 2018, 14:47
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