Мария Кириленко показала ребенка после тайных родов

Теннисистка Мария Кириленко опубликовала в соцсетях первое фото новорожденной дочки. Малышка появилась на свет еще в начале сентября, но спортсменка долго скрывала этот факт.

Мария Кириленко опубликовала в Instagram первую фотографию новорожденной дочки. Впрочем, пока она показала лишь ножки девочки. "Мой второй по счету самый большой трофей", – сообщила теннисистка.

Судя по дате на снимке, Кириленко родила еще 8 сентября, но решила скрыть эту радостную новость. Фолловеры поздравили спортсменку, пожелав ее малышке здоровья и счастья.

Неофициальная информация о том, что российская теннисистка стала мамой во второй раз, появилась 16 сентября. Об этом в соцсети Twitter сообщила журналистка Софья Тартакова. Мария же до сих пор хранила молчание.

My second the biggest trophy!�� ��#babygirl �� #somuchlove Публикация от ��Maria Kirilenko�� (@mariakirilenko87) Сен 17 2017 в 3:27 PDT

Кириленко ведет достаточно закрытый образ жизни, однако внимание журналистов к ней не угасает. В свое время спортсменка встречалась с хоккеистом Александром Овечкиным, но в 2014 году они расстались. В 2015-м теннисистка вышла замуж за Алексея Степанова и вскоре родила сына. Через два года семейство снова пополнилось.