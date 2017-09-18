Мария Кириленко показала ребенка после тайных родов
Мария Кириленко опубликовала в Instagram первую фотографию новорожденной дочки. Впрочем, пока она показала лишь ножки девочки. "Мой второй по счету самый большой трофей", – сообщила теннисистка.
Судя по дате на снимке, Кириленко родила еще 8 сентября, но решила скрыть эту радостную новость. Фолловеры поздравили спортсменку, пожелав ее малышке здоровья и счастья.
Неофициальная информация о том, что российская теннисистка стала мамой во второй раз, появилась 16 сентября. Об этом в соцсети Twitter сообщила журналистка Софья Тартакова. Мария же до сих пор хранила молчание.
Кириленко ведет достаточно закрытый образ жизни, однако внимание журналистов к ней не угасает. В свое время спортсменка встречалась с хоккеистом Александром Овечкиным, но в 2014 году они расстались. В 2015-м теннисистка вышла замуж за Алексея Степанова и вскоре родила сына. Через два года семейство снова пополнилось.
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