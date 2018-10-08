Нурмагомедов вырвал заслуженный титул после потасовки

Чемпионский пояс UFC передан Хабибу Нурмагомедову. Спортсмен уже вылетел в Россию.

Нурмагомедов уже вечером 8 октября будет в Махачкале. На 21:50 у него запланирована встреча с болельщиками, которые будут ждать атлета на стадионе "Анжи Арены", сообщил отец и тренер победителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, его сын получил свой чемпионский пояс, право на который защитил в бою с ирландцем Макгрегором. После боя завязалась потасовка. Нурмагомедову грозит штраф, кроме того, его пообещал наказать и отец, напоминает RT.

Как писали Dni.Ru, поединок между топовыми бойцами UFC – Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором – завершился победой дагестанского спортсмена. Нурмагомедов на четвертой минуте четвертого раунда удушающим приемом заставил соперника сдаться. Российский боец остался чемпионом UFC в легкой весовой категории.

Напомним, за несколько дней до эпичного события в спорте разгорелся большой скандал. Бой Нурмагомедова и Макгрегора оказался под угрозой срыва из-за того, что ирландец назвал менеджера соперника террористом.

В Кремле сообщили, что президент России смотрел фрагменты боя с участием российского бойца смешанного стиля. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин, естественно, болел за россиянина. Президент накануне позвонил Хабибу и поздравил с победой на ринге.

