Хабиб Нурмагомедов задушил Конора Макгрегора

Поединок между топовыми бойцами UFC завершен. Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора завершился победой дагестанского борца.
Нурмагомедов на четвертой минуте четвертого раунда удушающим приемом заставил соперника сдаться. Российский спортсмен остался чемпионом UFC в легкой весовой категории, передает ТАСС.
Напомним, что за несколько дней до эпичного события в спорте разгорелся большой скандал. Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора оказался под угрозой срыва из за того, что второй назвал менеджера противника террористом.
Норм втащил pic.twitter.com/Bm7zlk2LG0— Andrei Brõtkin (@ABrytkin) October 7, 2018
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