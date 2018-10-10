Испуганный Мамаев оказался в полиции после угроз
Ранее уголовное дело по двум эпизодам избиений на Александра Кокорина и Павла Мамаева было возбуждено по более мягкой статье "Побои". Теперь спортсменам грозит гораздо более серьезное наказание: от пяти до семи лет лишения свободы.
Правоохранители попросили Александра и Павла добровольно прибыть в отдел полиции до 18:00 10 октября. Им пригрозили: если фигуранты скандала этого не сделают, то их будут объявлены в федеральный розыск, передает Ura.ru.
Испуганный таким поворотом Мамаев уже явился к следователям на допрос, сообщает Пятый канал. В свою очередь общественный и политический деятель Павел Пятницкий считает, что Кокорин и Мамаев сильно усложнили бы ситуацию, ранее не придя в МВД добровольно.
"Решать, конечно, будут следователь и суд. Общей практики никакой нет, потому что если бы это были Васильев и Петров, то они уже вчера были бы в камере – это достоверно… Дело на контроле, дело приобрело общественный резонанс", – цитирует Пятницкого Championat.com.
По его мнению, "во все это" не надо вмешиваться, сохраняя хладнокровие. По его мнению, адвокаты не хотят браться за это дело, потому что боятся репутационных рисков.
Как писали Dni.Ru, футболисты в компании друзей утром 8 октября избили водителя ведущей Первого канала, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Затем хулиганы отправились на Большую Никитскую улицу, в "Кофеманию", где ввязались в драку с чиновниками Минпромторга.
Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга. Его спутник – ушибы и синяки. Когда и где выступят с заявлением оскандалившиеся футболисты, пока неизвестно. Но их адвокаты уже проанонсировали совместное заявление, передает ТВ Центр. Пока же перед общественностью извинилась лишь супруга полузащитника "Краснодара" Алана Мамаева.
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