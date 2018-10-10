"Уроды": команда отвернулась от дебошира Кокорина

Тренеры вложили в Александра Кокорина и Павла Мамаева много сил, но спортсмены не оправдали доверия. Переживаниями по поводу избиения футболистами чиновников президент "Зенита" поделился с Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени Виталия Мутко.

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