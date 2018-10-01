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Спорт

Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России по футболу

Игорь Акинфеев. Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov
Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев завершил выступление за национальную команду. Спортсмен опубликовал важное обращение.
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Игорь Акинфеев объяснил, что у каждой истории есть свое начало и свой конец. "Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению", – сказал он.

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Спортсмен добавил, что для него было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. По словам Игоря Акинфеева, это стало пиком карьеры в национальной команде.

Вратарь назвал "локальным успехом" выход России в четвертьфинал ЧМ-2018. "Да, мы не завоевали на чемпионате мира медали, но все ребята старались как могли. Главное, что среди нас не было равнодушных", – резюмировал он.

Ранее главный тренер сборной России по футболу прокомментировал решение о новом составе национальной команды. Он объяснил, почему в списке нет звезд спорта, в том числе Акинфеева.

"Игорь Акинфеев будет проходить в это время плановый медицинский осмотр в Германии. Он туда едет и свое колено смотрит", – цитирует Станислава Черчесова сайт "Комсомольская правда".

Федор Смолов же пока ищет себя в новой команде. "Мы его решили не дергать, как раньше не дергали Артема Дзюбу, когда он только-только перешел в "Арсенал", – заявил тренер.

1 октября 2018, 12:15
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