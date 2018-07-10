Бывшая любовница хочет вернуть Акинфеева после ЧМ-2018

Игорь Акинфеев стал национальным героем. Армия фанаток вратаря российской сборной и ЦСКА за время ЧМ-2018 выросла во много раз. Радуют успехи голкипера и его бывшую любовь Валерию Якунчикову – танцовщица не выпускала его из поля зрения, рассчитывая восстановить отношения.

Валерия сохранила дружеские отношения с Игорем даже после расставания. По ее словам, Акинфеев никогда не был бабником, так что не надо связывать их разрыв с другой женщиной. Они расстались по обоюдному согласию. А сейчас Валерия не исключает, что снова будет вместе с Игорем – несмотря на то, что спортсмен женат на актрисе Екатерине Герун.

"Конечно, я была на матче с Испанией, лично поздравила Игоря и всю команду. После спалось плохо. Мысли о работе невозможно было собрать", – рассказала Якунчикова.

Вокруг отношений вратаря Игоря Акинфеева и внучки известного тренера Валерия Непомнящего – Леры Якунчиковой – в свое время было много шума. Они начали встречаться в 2008 году, когда девушке было всего 15 лет. Спортсмен обещал, что женится, как только она достигнет совершеннолетия. Однако предложения так и не последовало, пара рассталась спустя шесть лет.

У знакомых девушки сложилось мнение, что она вышла замуж за танцора Илью Сухоносова назло Игорю Акинфееву. Многие уверены, что Лера до сих пор мечтает воссоединиться со звездным голкипером.

Публикация от Лера Тальони (@lera_taglioni) 1 Июл 2018 в 11:47 PDT

Валерию в балетной среде знают под сценическим псевдонимом Лера Тальони. Она чемпионка России по хип-хопу, PR-директор в театре "Содружество актеров Таганки" и тренер по стретчингу (растяжка мышц). Танцовщица уверена, что негативные эмоции накапливаются в разных частях тела, а растяжка помогает снять напряжение. И поэтому Валерия никому не желает зла, пишет EG.ru.