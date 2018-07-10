Бывшая любовница хочет вернуть Акинфеева после ЧМ-2018
Валерия сохранила дружеские отношения с Игорем даже после расставания. По ее словам, Акинфеев никогда не был бабником, так что не надо связывать их разрыв с другой женщиной. Они расстались по обоюдному согласию. А сейчас Валерия не исключает, что снова будет вместе с Игорем – несмотря на то, что спортсмен женат на актрисе Екатерине Герун.
"Конечно, я была на матче с Испанией, лично поздравила Игоря и всю команду. После спалось плохо. Мысли о работе невозможно было собрать", – рассказала Якунчикова.
Вокруг отношений вратаря Игоря Акинфеева и внучки известного тренера Валерия Непомнящего – Леры Якунчиковой – в свое время было много шума. Они начали встречаться в 2008 году, когда девушке было всего 15 лет. Спортсмен обещал, что женится, как только она достигнет совершеннолетия. Однако предложения так и не последовало, пара рассталась спустя шесть лет.
У знакомых девушки сложилось мнение, что она вышла замуж за танцора Илью Сухоносова назло Игорю Акинфееву. Многие уверены, что Лера до сих пор мечтает воссоединиться со звездным голкипером.
Валерию в балетной среде знают под сценическим псевдонимом Лера Тальони. Она чемпионка России по хип-хопу, PR-директор в театре "Содружество актеров Таганки" и тренер по стретчингу (растяжка мышц). Танцовщица уверена, что негативные эмоции накапливаются в разных частях тела, а растяжка помогает снять напряжение. И поэтому Валерия никому не желает зла, пишет EG.ru.
Актриса снялась без одежды
Певица предпочитала молчать о коллеге
Мужчина уверен: его обвели вокруг пальца
Артист назвал имя возможного жениха