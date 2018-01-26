Тренер "Зенита": Путин сказал нам покупать русских

Умерла Людмила Сенчина Отстранение россиян от Олимпиады Студент из Бауманки убил подругу Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Подробности крупной аварии с участием Андрея Малахова
Актрису Мельникову парализовало после страшной аварии
Волочкова показала киску в шпагате
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Россияне в глубоком трауре из-за поступка Бузовой
партнеры
Пятница 26 января
Лента новостей
12:52
Жир назвали причиной рака груди
12:26
Украинская коррупция погубила робота Софию
12:19
Развратный священник расстрелял жену в попытке скрыть измену
12:19
Ненавязчивая роскошь: как живет Ольга Слуцкер
12:18
Самая ненавистная участница стала ведущей "Дома-2"
12:10
Стабильное развитие регионов – залог успеха России
12:01
На западе Москвы иномарка рухнула с эстакады
11:42
Звезда сериала "Клуб" фантастически похудела
10:45
Затравленная из-за студента-некрофила популярная группа закрылась
10:26
Одна сигарета в день смертельно опасна
10:25
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка
10:18
Как законно распивать алкоголь в самолете
10:06
Чем грозит борьба России и НАТО
09:47
Главные события Москвы с 26 января по 1 февраля
09:45
Пелагею в белом платье назвали нежным цветком
09:35
Россияне довели министра Орешкина до бессонницы
09:35
Под Тулой случилась жуткая авария
09:21
Раскрыт секрет гарантированного женского оргазма
09:05
Паулину Андрееву поздравляют с беременностью
09:03
В Москве нашли труп мужчины с перерезанным горлом
08:52
США бессильны против ядерного удара России
08:51
Паулина Андреева спрятала живот за свободное платье
08:37
Киев в ПАСЕ опустился ниже плинтуса
08:29
Берковой страшно рожать от Стоянова
08:21
Украина злорадствует после смерти Сенчиной
08:09
Под Москвой больше 10 машин пробили колеса на яме с арматурой
22:03
Супруга родит ребенка насильнику Шурыгиной
21:59
О каких актрисах советского кино Вам хотелось бы узнать больше
21:50
До конца света осталось две минуты
21:49
Королеву красоты расстреляли в упор (видео)
21:32
В России официально поженили геев
21:27
Тело человека нашли под мостом на юге Москвы
21:06
Как живет президент Путин
21:00
Мстительная Бородина испортила жизнь изгнанной Жуже
20:42
Депутаты предложили Центробанку защитить обманутых дольщиков
20:30
Парламентарии достигли согласия по запрету контактной притравки
20:27
Из квартиры москвича украли золото и элитный алкоголь на 230 тысяч
20:16
Убитой некрофилом из Бауманки подражали девочки
20:14
В Госдуме обсудили проблемы московской реновации
19:31
Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
19:31
Москвич 9 лет насиловал собственную дочь
19:12
Бумажные трудовые книжки могут остаться после 2020 года
18:48
Безумные регионы: подросток напал на колледж с оружием
18:46
Бытовая техника сможет сама заказывать продукты
18:38
Первый канал рассказал о предсмертных муках Сенчиной
18:25
Путину подарили синий КамАЗ
18:07
Преподаватель военного училища покончил с собой в аудитории
17:54
Откуда у Валерии и Пригожина появилась двойня
17:20
Грудь Волочковой после ночи с незнакомцем сползла в подмышки
16:45
"Лилия" построила двухпутный тоннель до "Юго-Восточной"
16:38
Подлая Бузова изощренно подставила звезду "Дома-2"
16:33
Лжегинеколог обманул десятки женщин
16:26
Путин оценил Ту-160М2 в полете
16:16
Топ-5 трасс Подмосковья для беговых лыж
16:07
"Аэрофлот" продает билеты по пять рублей
15:53
Фото Валерии с двойней стало сенсацией
15:51
Папа сломал ногу семилетнему мальчику за невыученный алфавит
15:39
Курсу доллара вынесли приговор
15:29
Упавшим на рельсы в московском метро оказался подросток
15:23
Известна последняя воля умершей от рака Сенчиной
15:15
Скандал в Давосе: Порошенко приказал журналистке снять блузку
14:51
Газовая перемога Украины обломалась
14:47
Страдающего Табакова намеренно усыпляют
14:46
Вдову Сергея Бодрова обокрали на полмиллиона
14:36
В Подмосковье случилась смертельная авария
14:36
Предприятия оборонки будут работать по-новому
14:32
Правнук Сталина назвал создателей комедии о нем "нелюдями"
14:11
Серьезно больная Летучая потеряла надежду
13:55
Японец с дикими криками нырнул в реку в -60 (видео)
13:53
Ахеджакова оказалась в центре скандала с "пыльным карликом" Лениным
13:38
Полежайкин из "Папиных дочек" стал жертвой истории студента-некрофила
13:34
Звезда "Дома-2" располнела до неузнаваемости
13:31
Летучая уходит с Первого канала из-за серьезной болезни
13:27
Госдума поможет оборонке встать на новые рельсы
13:07
Шепелева поймали на лжи в день рождения
13:02
Колбасу в магазинах признали опасной
12:59
Под Москвой загорелось здание суда (видео)
12:56
Детям поставят барьер на пути к опасному контенту
12:53
Русские гастрономические сезоны пройдут в Монако
12:38
Это не повод убивать: полуголые россияне поддержали зарезанную студентом-некрофилом
12:31
Что ждет рынок труда
12:13
В Москве избили и прокатили в багажнике известного певца
12:04
Артисты скорбят о Людмиле Сенчиной
11:53
Людмилу Сенчину убил рак
11:47
Пять полюбившихся песен Людмилы Сенчиной
11:31
Убитый горем Кобзон врезал вертихвосткам за смерть Сенчиной
11:30
MINI Countryman D: уже кроссовер, но все еще мини
11:29
Россиян проверят на совместимость перед свадьбой
11:22
Как россияне будут выбирать президента
11:06
В тупике: Тарасов вернется к Бузовой
10:53
Чем запомнилась Людмила Сенчина
10:52
Ожирение приводит к бесплодию
10:32
В Петербурге умерла Людмила Сенчина
10:28
Любителя селфи сбил поезд (видео)
10:13
Оральный секс грозит раком
10:12
Венгрия выдвинула ультиматум Порошенко
10:10
На рынке "Садовод" произошел пожар (видео)
10:00
Что сделала со своим лицом актриса Татьяна Васильева
09:58
В Москве больной мужчина довел себя самолечением до комы
09:54
На форуме в Давосе минфин США ускорил ослабление доллара
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузову унизили отказом уступить ей место
Джигарханян в ужасе от вскрывшейся правды
Цымбалюк-Романовская натравила на Джигарханяна мошенников
Бузова ответила на унижения в самолете
Джигарханян: Виталина перла как танкетка
Внуку Пугачевой стало стыдно из-за пощечины Бузовой
Спорт

Тренер "Зенита": Путин сказал нам покупать русских

Роберто Манчини. Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прислушивается к рекомендациям Владимира Путина. В питерской команде станет больше игроков с российскими паспортами.
прочитано 123 раза

Еще летом Манчини хотел подписать двух-трех российских футболистов. По некоторым причинам этого сделано не было. Теперь клуб предпримет еще одну попытку, рассказал главный тренер "Зенита" о готовящихся трансферах.

ПО ТЕМЕ

Спекулянты дорого заплатят за свой бизнес на ЧМ-2018

В России разрешат продажу пива на стадионах во время ЧМ-2018

"Посмотрим, что у нас получится. К тому же сам президент Владимир Путин сказал нам покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся", – заявил Манчини.

Президент России осенью 2017 года упрекнул топ-менеджера "Зенита" Сергея Фурсенко за большое число иностранцев, вышедших в составе команды на матч Лиги Европы с испанским "Реалом Сосьедад". Путин насчитал в стартовом составе петербуржцев восемь легионеров.

Следуя рекомендациям российского лидера, "Зенит" в зимнее трансферное окно заключил контракт с нападающим сборной России Антоном Заболотным, который перешел в петербургский клуб из "Тосно".

Команда из Санкт-Петербурга после 20 матчей Российской футбольной премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице. У сине-бело-голубых 37 очков. Они отстают от лидера – "Локомотива" – на восемь очков. Главный тренер уверен, что все еще можно наверстать.

"Безусловно, будет нелегко отыграть восемь очков, но мы в состоянии это сделать. Отставание не такое большое, чтобы прощаться с первым местом в чемпионате. Мы сможем их отыграть и будем все делать для этого. Мы незаслуженно потеряли очень много очков в течение первой части чемпионата", – цитирует Манчини сайт ФК "Зенит".

По словам главного тренера, у команды были странные матчи, в которых она была обязана побеждать, но не смогла. Футболисты пока не смогли подстроиться под очень плотный график, однако работают над тем, чтобы к каждому матчу подходить в идеальном состоянии. "Зенит" сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с шотландским "Селтиком".

Автор: Андрей Евлампиев26 января 2018, 12:45

комментарии

Политика

Киев в ПАСЕ опустился ниже плинтуса
Как живет президент Путин
Скандал в Давосе: Порошенко приказал журналистке снять блузку
Как россияне будут выбирать президента

Шоу-бизнес

Ненавязчивая роскошь: как живет Ольга Слуцкер
Звезда сериала "Клуб" фантастически похудела
Бузова ужаснула опухолью вместо лица
Самая ненавистная участница стала ведущей "Дома-2"

Проишествия

Королеву красоты расстреляли в упор (видео)
В Москве избили и прокатили в багажнике известного певца
Любителя селфи сбил поезд (видео)
Судно с десятками россиян бесследно исчезло в море

Lifestyle

О каких актрисах советского кино Вам хотелось бы узнать больше
Артисты скорбят о Людмиле Сенчиной
Правнук Сталина назвал создателей комедии о нем "нелюдями"
Пять полюбившихся песен Людмилы Сенчиной
Шоу-бизнес

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства

Мужчина принял участие в очередном выпуске "Прямого эфира"
Общество

Украина злорадствует после смерти Сенчиной

Артистке припомнили ее позицию по Крыму
Шоу-бизнес

Паулину Андрееву поздравляют с беременностью

Выход в свет популярной актрисы стал сенсацией
Шоу-бизнес

Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка

Малыш появится на свет весной

Гороскоп

Супруга родит ребенка насильнику Шурыгиной
Цымбалюк-Романовская погубила подругу
У юной фигуристки Загитовой есть скрытый поклонник
Собчак начала вскрывать язвы

Фоторепортажи

Чем запомнилась Людмила Сенчина
Российскую актрису выдвинули на "Порно-Оскар"
Красавице Климовой исполнилось 40 лет
Звезды попрощались с Шаинским в Москве

Спорт

Взбешенный Виктор Ан выступил с важным заявлением
Он не русский: пойманного на допинге бегуна из США признали невиновным
Горе убило Антона Шипулина
МОК предъявил особые требования к России

Регионы

Лжегинеколог обманул десятки женщин
Папа сломал ногу семилетнему мальчику за невыученный алфавит
Безумные регионы: россиянке подарили участок на кладбище
13-летняя школьница испугала грабителя
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru