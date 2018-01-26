Тренер "Зенита": Путин сказал нам покупать русских

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прислушивается к рекомендациям Владимира Путина. В питерской команде станет больше игроков с российскими паспортами.

Еще летом Манчини хотел подписать двух-трех российских футболистов. По некоторым причинам этого сделано не было. Теперь клуб предпримет еще одну попытку, рассказал главный тренер "Зенита" о готовящихся трансферах.

"Посмотрим, что у нас получится. К тому же сам президент Владимир Путин сказал нам покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся", – заявил Манчини.

Президент России осенью 2017 года упрекнул топ-менеджера "Зенита" Сергея Фурсенко за большое число иностранцев, вышедших в составе команды на матч Лиги Европы с испанским "Реалом Сосьедад". Путин насчитал в стартовом составе петербуржцев восемь легионеров.

Следуя рекомендациям российского лидера, "Зенит" в зимнее трансферное окно заключил контракт с нападающим сборной России Антоном Заболотным, который перешел в петербургский клуб из "Тосно".

Команда из Санкт-Петербурга после 20 матчей Российской футбольной премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице. У сине-бело-голубых 37 очков. Они отстают от лидера – "Локомотива" – на восемь очков. Главный тренер уверен, что все еще можно наверстать.

"Безусловно, будет нелегко отыграть восемь очков, но мы в состоянии это сделать. Отставание не такое большое, чтобы прощаться с первым местом в чемпионате. Мы сможем их отыграть и будем все делать для этого. Мы незаслуженно потеряли очень много очков в течение первой части чемпионата", – цитирует Манчини сайт ФК "Зенит".

По словам главного тренера, у команды были странные матчи, в которых она была обязана побеждать, но не смогла. Футболисты пока не смогли подстроиться под очень плотный график, однако работают над тем, чтобы к каждому матчу подходить в идеальном состоянии. "Зенит" сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с шотландским "Селтиком".