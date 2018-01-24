Спекулянты дорого заплатят за свой бизнес на ЧМ-2018

Госдума приняла во втором, основном чтении поправки, устанавливающие административную ответственность за незаконную реализацию и подделку билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. За спекуляцию и подделку билетов на мундиаль, который пройдет летом в России, будут грозить штрафы до 1,5 миллиона рублей.



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