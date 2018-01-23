Киев мечтает испортить России ЧМ-2018

Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота чемпионата мира по футболу в 2018 году в России или проведении протестов на мероприятии. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

Не попавшая в финальный этап ЧМ-2018 Украина всеми возможными способами пытается насолить нашей стране. Единственный раз украинцы участвовали в финальных раундах чемпионатов мира в 2006 году.

"Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанатов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России", – приводит слова Климкина "Газета.ru".

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко еще в декабре 2017 года подчеркнул, что не намерен посещать ЧМ-2018 в России, хотя является членом дисциплинарного комитета Международной федерации футбола.

Чиновник объяснил свою позицию "уважительными причинами". "У меня есть моральное внутреннее решение, и я его не переступлю", – сказал Павелко.

Между тем в Лондоне стартовало кругосветное путешествие Кубка мундиаля. Главный трофей побывает на шести континентах. В некоторых странах – например, Австрии, Исландии и Монголии – его покажут впервые.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах России в период с 14 июня по 15 июля. В главном международном турнире планеты примут участие 32 сборные.