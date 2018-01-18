Надаль с размаху ударил девочку в висок
После происшествия Надаль с нескрываемой улыбкой извинился перед девочкой. Судя по всему, удар оказался не сильным, бол-герл не расстроилась – она даже была рада вниманию со стороны теннисиста.
По итогам мачта Рафаэль Надаль обыграл Леонардо Майера в трех сетах. В следующем круге испанец встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром, сообщает "Газета.ru".
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