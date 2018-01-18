Надаль с размаху ударил девочку в висок

Испанский теннисист, первая ракетка мира Рафаэль Надаль при подаче угодил мячом в голову бол-герл (девочка, подающая мяч игроку. – Прим. ред.). Инцидент произошел в матче второго круга Australian Open против аргентинца Леонардо Майера.

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