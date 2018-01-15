Хоккеист Ковальчук из-за пожарной тревоги успел надеть только трусы

Нападающий петербургского СКА Илья Ковальчук – один из самых титулованных участников Недели звезд КХЛ. Двукратный чемпион мира (2008, 2009), двукратный серебряный (2010, 2015) и двукратный бронзовый призер первенства мира (2005, 2007), бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. На каждую игру он берет с собой икону – небольшой складень, обшитый темно-красным бархатом. И ставит в раздевалке, где настраивается на игру. Именно там с легендарным спортсменом встретился корреспондент Dni.Ru.

Илья, в ночь перед матчем в вашем отеле сработала пожарная тревога. Испугались?

Я был в душе в этот момент. Готовился ко сну. Вначале, услышав звонок в дверь, подумал, что допинг-контроль пришел с проверкой, но оказалось все намного серьезнее. Выскочил в коридор в одних трусах. Увидел, что все бегают по отелю, кричат, чтобы все спускались. Увидели друг друга сонными, "без макияжа".

Вы в свое время принимали участие в Матче звезд НХЛ. Похож он на то, что происходило в Астане?

Это примерно одно и то же. Ты приезжаешь насладиться выходными, свободным временем. Провести его в кругу друзей и знакомых. Всегда приятно что там, что здесь. Надо получить эмоциональный подъем, а потом хорошо провести концовку чемпионата.

Как Вам форма сборной России на Олимпиаду?

То, что публиковали в интернете, думаю, все видели. В чем-то она уникальна, и это очень приличная форма. Самое главное, что слово "Россия" на ней присутствует. Это здорово.

Вы всегда находитесь в центре внимания – все ждут от Вас автографов, совместных фотографий. А бывает такое, что хочется остаться незамеченным?

Я об этом не думаю. Когда ты едешь на мероприятия, подобные Неделе звезд, делаешь это в первую очередь для болельщиков. А в обычное время я не страдаю наплывом узнаваемости. В Питере, где я живу, люди адекватные: если замечают меня с семьей – не беспокоят.

В последнее время Вы активно продвигаете свою страницу в Instagram. Это воля пресс-службы или личное решение быть ближе к поклонникам?

Мне не совсем нравилось, как страницу вела пресс-служба, и я решил взять все в свои руки. Посмотрел на Овечкина, на страницу которого подписаны миллион человек, и взял его в пример. С людьми лучше общаться напрямую, без посредников, тем более это не так много времени занимает. Когда есть свободная минутка – занимаюсь страницей. Чувствую от этого отдачу – получаю от людей много приятных сообщений.

А если ругают?

Ничего страшного. Наоборот, это мотивирует. Если все сладко – это скучно.

Что Вас еще увлекает? Как проводите время после матчей?

Уделяю время семье, детям. У меня их четверо, и редко удается побыть всем вместе. Ловлю каждую возможность.