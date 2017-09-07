Роднина считает Липницкую жертвой родительских амбиций

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала уход Юлии Липницкой из спорта. По мнению прославленной фигуристки, у родителей юных чемпионов иногда кружится голова от ожиданий доходов.

По мнению Родниной, Липницкая – яркий показатель того, как родительские амбиции опережают возможности и способности детей. "У родителей знаете, как голова кружится? У них олимпийские циклы все высчитаны, они уже прикидывают будущие доходы. Надо объяснять, чем это заканчивается, и вовремя останавливать", – считает знаменитая советская фигуристка.

Юные чемпионы могут просто не справиться с нагрузками, которые от них требует большой спорт. Тем более сильно помолодевшее фигурное катание. В интервью "Комсомольской правде" Роднина напомнила, что фигурное катание – один из самых травматичных видов спорта. Особенно для неокрепшего скелета, когда детские мышцы еще растут.

"Когда приземляешься с прыжка, позвоночник принимает удар весом от 600 до 800 килограммов. Мы же приземляемся на одну ногу, весь корпус перекошен. Причем делаем это годами. У ребят-фигуристов, которым 18-19 лет, тазобедренный сустав как у 80-летних. Родители, к сожалению, не понимают, что профессиональный спорт диктует свои условия", – сетует Ирина Роднина.

По ее профессиональному мнению, у Юли слабая мышечная структура, малый вес, от природы очень маленький прыжок. Кроме того, напомнила фигуристка, давно известно: кто рано начинает, тот рано заканчивает.

"Но трагедии тут никакой нет. В 19 лет она все-таки не переломана, олимпийская чемпионка с большой стипендией", – заключила трехкратная олимпийская чемпионка.