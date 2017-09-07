Слуцкий публично высмеял Аршавина

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий дал большое интервью британскому изданию Daily Mail. В частности, российский специалист рассказал шутку об Андрее Аршавине, за короткий срок ставшем настоящей легендой Туманного Альбиона.

Аршавин выступал за лондонский "Арсенал" в 2009-2013 годах. Ему удалось оставить яркий след в истории "канониров", хотя концовку английской карьеры он явно смазал. "Для меня Андрей Аршавин – лучший российский игрок 2000-х годов, однако все думали, что он ленив. Мы шутили: когда Андрей поет национальный гимн перед игрой, он уже устал и должен быть заменен", – ответил Слуцкий на просьбу рассказать любимую шутку. – Есть еще одна: лес горит, а я похож на слепого лося, которого ведет судьба!"

Экс-наставник сборной России 9 июня официально возглавил "Халл", выступающий во втором по силе дивизионе Англии. Перед ним стоит задача вывести команду в Премьер-лигу. "Как буду праздновать, если выполним задачу? Я могу петь и танцевать без алкоголя, нет проблем. Мне не нравится водка. Буду ли я снова петь для своих игроков? Конечно, если мы вернемся в АПЛ, я буду и петь, и читать рэп, и танцевать", – отметил Слуцкий.

Естественно, английские журналисты не могли обойти вниманием дружбу тренера с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем, который, по слухам, и пристроил его в "Халл". "Возможно, однажды я возглавлю "Челси"? Ты должен заслужить следующий шаг. Сейчас я полностью сконцентрирован на "Халле". Если начинаешь мечтать о будущем, можешь проиграть три матча подряд. И тогда снова будешь сидеть дома и мечтать о новой работе в чемпионшипе", – подчеркнул трехкратный чемпион России.

Рассказал специалист и о причинах ухода из ЦСКА, в котором проработал семь лет. "Я совмещал посты главного тренера сборной России и ЦСКА, очень устал. Сложно бороться за титул и управлять национальной командой. Ко мне было много внимания. Однажды подумал: стоп, ты должен остановиться. Мне был нужен новый вызов. Только некоторые из моих друзей и семьи поддержали решение уволиться из ЦСКА. Остальные подумали, что я глупец", – заключил Слуцкий.