Роковая ошибка Алины Кабаевой
"Это был несчастный случай, девочки приняли фальсифицированную пищевую добавку, в которой были следы фуросемида, безобидного мочегонного вещества, но, к сожалению, это вещество относится к допинговым, потому что с его помощью маскируют прием тяжелых анаболических стероидов", – так комментировали ситуацию специалисты по спортивной медицине. Олимпийский комитет России пытался отстоять спортсменок, но все было тщетно.
Итог – дисквалификация на год и лишение всех наград и титулов. Кабаева потеряла в общей сложности четыре золотых медали чемпионатов мира и звание многократной победительницы игр Доброй воли. Ее коллега по сборной Чащина потеряла титул чемпионки мира и серебряного призера чемпионатов мира.
Ирина Винер, прославленный тренер, говорила, что препарат попал в кровь спортсменок случайно: они купили пищевые добавки в аптеке, а не запросили их через комитет сборной. Все лекарства и БАДы, выделяемые государством, проходят обязательную проверку на содержание допинг-веществ.
И вот, бывшая чемпионка мира на целых 365 дней осталась без дела всей жизни и без своих титулов и наград. Она пробовала себя в других амплуа. Гимнастка работала ведущей на телевидении, занималась общественной деятельностью, став членом Высшего совета партии "Единая Россия". Но все это было не то. Когда срок дисквалификации закончился, и повторные пробы оказались чистыми, спортсменка вновь начала тренироваться.
Сначала подготовка к новым соревнованиям шла через силу – девушка отвыкла от нагрузок и упорного тяжелого труда, и привыкла к свету софитов. Ирина Винер чуть ли не силой вытаскивала Алину на гимнастический ковер. Помимо проблем с мотивацией, появились и проблемы физические: как любой профессиональный спортсмен, Кабаева набрала лишние килограммы, когда организм лишился привычных нагрузок.
"Нельзя было так распускаться и набирать вес. Она платит сейчас за свое легкомыслие. Мы обе платим, раз работаем вместе. И нечего ее жалеть. Тренируется в трех костюмах, в резине и шерсти. Тысяча потов с нее сходит, но она поднимется. У нее на лбу моя кровь. А у меня – ее. Кабаева – гимнастка уникальная, она все равно лучше всех! И я как тренер, который тоже обладает каким-то талантом, просто обязана оставить её для людей, несмотря на то, что многие советуют: выгони!" – говорила тогда Ирина Винер журналистам.
Через две недели после этого разговора Алина Кабаева триумфально вернулась в большой спорт, выиграв чемпионат Европы в Гранаде, а в 2004 году завоевала Олимпийское золото.
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