Алина Кабаева сделала неожиданное заявление

Уехавшая в Италию Алина Кабаева ошарашила консервативно настроенных любителей художественной гимнастики заявлением. Олимпийская чемпионка высказалась в поддержку мужчин в этом виде спорта.

"Я положительно отношусь к мужской художественной гимнастике, но только к той, которую культивируют в Японии", – сказала Кабаева.

Чемпионка пояснила, что существуют два направления: испанская мужская художественная гимнастика и японская ритмическая. "У японцев она похожа на спортивную гимнастику, она более мужественная. Так вот я именно за эту гимнастику", – отметила спортсменка.



Свою позицию Кабаева объяснила любовью ко всему новому, передает ТАСС. "Ведь художественная гимнастика является относительно молодым видом спорта, вошла в олимпийскую программу в 80-х годах. В нашем виде спорта прибавится мужества. Это красиво и правильно", – отметила гимнастка.

В настоящее время Алина Кабаева находится в Италии. Она является послом чемпионата мира по художественной гимнастике, который завершится 3 сентября, пишет газета "Известия".

"Я благодарна Международной федерации гимнастики, что она доверила мне – российской спортсменке – стать своим первым послом на чемпионате мира", – заявила Алина после церемонии открытия.

Во Всероссийской федерации художественной гимнастики пояснили, что миссия Кабаевой на турнире в Италии заключается в популяризации и продвижении своего вида спорта. Кроме того, россиянка примет участие в награждении победителей и других официальных мероприятиях.