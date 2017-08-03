WADA поставило России неприемлемые условия

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало "дорожную карту", содержащую требования, которые должно выполнить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) для признания его деятельности соответствующей Всемирному антидопинговому кодексу. Москва должна согласиться с информацией, представленной в нашумевшем докладе Макларена и предоставить пробы спортсменов, которые ранее были опечатаны правоохранителями в рамках следствия.

Всего "дорожная карта" содержит 31 пункт. При этом 19 из них уже были выполнены РУСАДА. После этого Российское антидопинговое агентство частично было восстановлено в своих правах. Так, теперь оно может осуществлять тестирование на допинг на территории страны.

Тем не менее, невыполненными остаются еще 12 пунктов. Большинство из оставшихся требований – чисто технические, и могут быть выполнены к осени этого года. Однако существуют еще два критерия, выполнение которых может затянуться на неопределенное время.





Так, в WADA утверждают, что Москва должна согласиться с выводами доклада Макларена, в котором российских спортсменов огульно и бездоказательно обвиняют в систематическом применении допинга. Это требование адресовано как РУСАДА, так и Минспорта, а также Олимпийскому комитету России. При этом руководитель независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов заявил, что Россия не пойдет на выполнение этого требования.

Кроме того, еще одним спорным критерием "дорожной карты" является то, что WADA требует от правительства России предоставить доступ к пробам мочи из Московской антидопинговой лаборатории. Иными словами, в агентстве настаивают на том, чтобы РУСАДА вмешалась в деятельность Следственного комитета, ведущего расследование в отношении информатора Григория Родченкова по статье "Злоупотребление полномочиями".





Восстановление Российского антидопингового агентства является одним из требований Международной ассоциации легкоатлетических федераций по возвращению Всероссийской федерации легкой атлетики в ряды своих членов. До этого момента российские спортсмены будут продолжать тренироваться под нейтральным флагом.

