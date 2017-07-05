В семье Павла Буре произошло несчастье
Буре-старшего госпитализировали в одну из американских клиник две недели назад. Он около суток пребывал в коме.
Известно, что его состояние постепенно улучшается, сообщает Pressball. Владимир Буре находится под наблюдением специалистов.
Отметим, в прошлом Буре-старший профессиональный пловец. С 1968 по 1977 год он завоевал четыре олимпийские медали, две медали чемпионатов мира, семь наград континентального первенства, в том числе и титул чемпиона Европы.
В должности тренера по физподготовке Владимир Буре работал в клубах Национальной хоккейной лиги. Он занимал пост вице-президента ХК ЦСКА, а с начала 2015 года перешел в сборную Белоруссии.
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