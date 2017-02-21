Фетисов оценил шумиху вокруг американского паспорта Буре

Ушел из жизни актер Петренко Главные события Москвы Битва за "Оскар" Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Подробности убийства бородатой Кончиты
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян
Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
партнеры
Четверг 23 февраля
Лента новостей
16:43
Как знаменитости поздравили мужчин
16:12
Рогозин пересчитал союзников России
15:39
На Украине похитили депутата Верховной рады
15:06
В России создают "Диванные войска"
15:01
Неверов поздравил защитников Отечества
14:11
В Москве из окна многоэтажки выпали два человека
13:34
В Новгороде пьяный пациент избил медсестру и санитарку
12:56
Опубликовано видео с меcта массовой аварии под Москвой
12:46
Тело Виталия Чуркина доставили в Россию
12:36
Яркие роли Алексея Петренко
12:27
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата (видео)
12:18
Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии
12:00
Названа дата прощания с актером Петренко
11:46
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
11:25
Вдова Петренко: Алешенька, живи!
11:02
В Домодедово в жилом доме произошел взрыв
10:50
Наталья Гулькина экстренно госпитализирована
10:26
Чем накормить настоящих мужчин
10:24
На Алтае под снежной лавиной погиб ребенок
10:11
Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили
10:00
В Подмосковье столкнулись 27 машин
02:45
Ушел из жизни актер Петренко
21:59
Что делать, если ваш банк обанкротился
21:45
Подробности сенсационного открытия NASA
21:19
Лжеца Трампа раскусили по лицу
21:02
Два поклонника Александровой угрожают ее браку
20:48
Захарова высмеяла Климкина за "люстрацию латыни"
20:25
Кто услышал отчаянный вопль Януковича
20:16
Столичные гаишники избили водителя (видео)
19:55
Милонов отреагировал на трусы Джонсона
19:54
За что травят изнасилованную Диану Шурыгину
19:31
На юге Москвы найден труп молодого человека
19:10
Избиение ученого Брувера в Подмосковье попало на видео
18:53
Главой Скотленд-Ярда впервые стала женщина
18:48
Главные события Москвы с 23 февраля по 2 марта 2017 года
18:47
В Сети обсуждают пьяную речь Порошенко (видео)
18:37
Читинские энергетики нарушили закон "О защите конкуренции"
18:33
Захарова сбила спесь с наглой пропаганды Запада
18:22
Радиоведущие показали себя на "Гонке Героев"
18:20
В Москве девятиклассница выпала из окна 17-го этажа
18:06
Задержанный за смертельное ДТП друг Мары Багдасарян был пьян
17:36
Калининградцу грозит два года колонии за срубленный клен
17:21
Защитникам приготовили в подарок консервированные носки
17:11
Макаревич раскрыл подробности поборов на выпускной
17:11
Наивный Порошенко загоняет себя в ловушку Трампа
17:04
Вооруженный мужчина ворвался в здание в центре Москвы
16:55
Песков раскрыл планы Путина на 23 февраля
16:48
Подольская и Собчак померились блинами
16:47
Названа дата похорон Виталия Чуркина
16:15
Дмитрий Маликов о сестре: Я ее не хочу, не буду ее любить
16:08
Шойгу строит Рейхстаг для тренировок юнармейцев
16:05
На стройке в центре Москвы рабочий получил жуткие травмы
16:03
Юлия Снигирь: Столько всего хочется успеть
15:52
Чем занимается дочь Сергея Лаврова
15:45
Фильм "Майор Гром" бьет рекорды популярности
15:44
В Москве появился робот-блинопек (видео)
15:38
Хорошавин попросил в СИЗО турник
15:30
Монакский миллионер о вспышках гнева и любви к Боне
15:28
Шойгу объявил о создании нового рода войск
15:16
В Москве поймали бросившую на морозе младенца женщину
15:04
Уральский пес оказался ярым фанатом Лепса
14:52
Рейтинг самых доступных городов по стоимости жилья
14:46
Панайотов высказался о скандале с Бузовой
14:33
Беркова об украденном порно: Я буду искать этих уродов
14:32
Москвичку "незаметно" изнасиловали в подъезде
14:31
Дмитрий Тарасов: Лучше вообще не жить
14:25
В Японии нашли вторую в мире обезьяну с синдромом Дауна
14:23
Ольга Бузова: После расставания с Тарасовым начался ад
14:15
Испуганный Порошенко заявил о скорой войне с Россией
14:08
Названы самые опасные районы столицы
13:45
Госдума подготовит базу для сноса "хрущевок"
13:45
Собянин решил снести тысячи домов после беседы с Путиным
13:39
На Урале 12-летний мальчик ранил ножом одноклассницу
13:39
Погоня грозного слона за туристами попала на видео
13:38
Как Порошенко заставляет себя страдать по ночам
13:25
Рядом с Россией строят огромную фабрику клонов
13:21
Друг Мары Багдасарян задержан за смертельное ДТП в Москве
13:14
Елизавета II ждет в гости Валентину Терешкову
13:02
В Москве ограбили физрука на Land Cruiser
12:58
Когда выйдет новый сезон "Шерлока"
12:50
Морг с телом Ким Чен Нама атаковали неизвестные
12:49
Захарова отчитала США за вбросы о смерти Чуркина
12:47
Трамп отменил все указы Обамы
12:46
Епифанцев смутил Кудрявцеву откровениями о сексе
12:46
Анну Калашникову развели на деньги
12:36
Попугай исполнил хит Рианны и Эминема (видео)
12:33
Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности
12:23
Россиянам прививается западная культура
12:23
Лучшие фильмы о настоящих героях
12:09
Галкин раскрыл двуличие Собчак (видео)
12:08
Актер Андрей Соколов потерялся в лесу
12:02
Как наказать насильника
12:01
Путина попросили вернуть школьникам советское прошлое
11:56
Гонщице Маре Багдасарян светит полгода тюрьмы
11:55
В Москве задержан криминальный авторитет Вася-бандит
11:45
Порошенко с телефоном опозорился на траурном молебне
11:22
Янукович пролил свет на главную загадку Майдана
11:22
Родившая Катя Гордон: Я чуть не померла
11:18
Космическая сенсация NASA взбудоражила людей
11:17
Водитель чудом избежал смерти под колесами автобуса (видео)
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин поручил снести все хрущевки в Москве
За что травят изнасилованную Диану Шурыгину
Макаревич отказался платить за выпускной дочери
Александра Васильева убрали из "Модного приговора"
Гузеева рассталась с мужем
Собянин решил снести тысячи домов после беседы с Путиным
Спорт

Фетисов оценил шумиху вокруг американского паспорта Буре

Вячеслав Фетисов. Фото: GLOBAL LOOK press\Roman Denisov
Член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов предположил, что звезда НХЛ Павел Буре отказался от американского паспорта, так имеет большие планы в России. Возможно, он хочет стать большим начальником.
прочитано 2994 раза

 "В личных беседах мы не затрагивали данную тему. Наверное, Павел захотел оставить один паспорт, российский. Этот отказ означает то, что он – гражданин Российской Федерации. Мне не кажется такой поступок странным. Может, это связано с ситуацией, которая сейчас сложилась, а может, он хочет стать каким-то большим начальником", – сообщил Вячеслав Фетисов.

ПО ТЕМЕ

Павел Буре отказался от американского паспорта

Самые зрелищные хоккейные драки

Сам Буре на это предположение ответил уклончиво. "Все в жизни может быт", – сказал бывший форвард сборной России. При этом хоккеист заявил, что американский паспорт ему ни к чему.

"Начиная с 1991 года я говорю, что Москва и Россия – это мой дом, а в Америку я ездил на работу. Последние 15 лет не работаю и последние шесть лет живу в Москве со своей семьей. У меня и дочка здесь родилась. Я достаточно долго проработал в Северной Америке и принял вместе со своей семьей осознанное решение", – заявил Буре, отметив, что отказался от американского гражданства больше года назад.

Напомним, в НХЛ россиянин отыграл 12 сезонов, шесть раз участвовал в Матчах всех звезд. Дважды забивал по 60 шайб за сезон. Всего за карьеру Буре сыграл 702 матча, забросив 437 шайб, передает "Спорт-Экспресс".

Как писали Dni.Ru, Министерство финансов США опубликовало список людей, отказавшихся в 2016 году от американского гражданства. В отчете помимо Павла Буре оказались глава МИД Великобритании Борис Джонсон, немецкий принц Александр Гогенцоллерн и ученый Кришна Элла.

Автор: Алёна Нестерова21 февраля 2017, 12:51

комментарии

Политика

Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии
Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили
Лжеца Трампа раскусили по лицу
Захарова высмеяла Климкина за "люстрацию латыни"

Шоу-бизнес

Гузеева рассталась с мужем
Гордон показала рожденного в муках сына
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Наталья Гулькина экстренно госпитализирована

Проишествия

Москвичку "незаметно" изнасиловали в подъезде
Стрелявший в инструктора юнец оказался сторонником "Правого сектора"
В центре Москвы пятеро мужчин изнасиловали двух уборщиц
Избиение ученого Брувера в Подмосковье попало на видео

Lifestyle

Крючкова о Петренко: Мы потеряли гения
Чем накормить настоящих мужчин
Главные события Москвы с 23 февраля по 2 марта 2017 года
Когда выйдет новый сезон "Шерлока"
Политика

Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили

Российский сенатор ответил на высказывания президента Украины
Шоу-бизнес

"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья

Откровенное платье певицы удивило подписчиков
Политика

Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии

Эксперты нагнетают обстановку вокруг маневров
Общество

Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата (видео)

Президенту России предстоит встреча с офицерами

Гороскоп

Два поклонника Александровой угрожают ее браку
Юлия Савичева родила сына
Кабо посоветовали уберечь сына от семейных разборок
Астрологический прогноз с 20 по 26 февраля 2017 года

Фоторепортажи

Яркие роли Алексея Петренко
Подольская и Собчак померились блинами
Как после пластики менялась Вера Алентова
Тимати схватил Собчак за горло

Спорт

Липницкую подвело здоровье
Хоккеист остался без пары во время массовой драки (видео)
Парализованная фристайлистка Комиссарова ждет ребенка
Российских лыжников отстранили от чемпионата мира

Регионы

Роженица скончалась от кесарева сечения в Подмосковье
Лучшие российские регионы по качеству жизни
Исчезнувший сноубордист прятался от жены
Уральская школьница хрустнула огурцом громче сирены
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru