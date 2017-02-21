Фетисов оценил шумиху вокруг американского паспорта Буре

Член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов предположил, что звезда НХЛ Павел Буре отказался от американского паспорта, так имеет большие планы в России. Возможно, он хочет стать большим начальником.

"В личных беседах мы не затрагивали данную тему. Наверное, Павел захотел оставить один паспорт, российский. Этот отказ означает то, что он – гражданин Российской Федерации. Мне не кажется такой поступок странным. Может, это связано с ситуацией, которая сейчас сложилась, а может, он хочет стать каким-то большим начальником", – сообщил Вячеслав Фетисов.

Сам Буре на это предположение ответил уклончиво. "Все в жизни может быт", – сказал бывший форвард сборной России. При этом хоккеист заявил, что американский паспорт ему ни к чему.

"Начиная с 1991 года я говорю, что Москва и Россия – это мой дом, а в Америку я ездил на работу. Последние 15 лет не работаю и последние шесть лет живу в Москве со своей семьей. У меня и дочка здесь родилась. Я достаточно долго проработал в Северной Америке и принял вместе со своей семьей осознанное решение", – заявил Буре, отметив, что отказался от американского гражданства больше года назад.

Напомним, в НХЛ россиянин отыграл 12 сезонов, шесть раз участвовал в Матчах всех звезд. Дважды забивал по 60 шайб за сезон. Всего за карьеру Буре сыграл 702 матча, забросив 437 шайб, передает "Спорт-Экспресс".

Как писали Dni.Ru, Министерство финансов США опубликовало список людей, отказавшихся в 2016 году от американского гражданства. В отчете помимо Павла Буре оказались глава МИД Великобритании Борис Джонсон, немецкий принц Александр Гогенцоллерн и ученый Кришна Элла.