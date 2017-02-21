Павел Буре отказался от американского паспорта
Обсуждать вопрос отказа от американского паспорта Павел Буре отказался. Звезда НХЛ неоднократно заявляла, что комфортнее всего чувствует себя в России.
В Национальной хоккейной лиге спортсмен отыграл 12 сезонов, шесть раз участвовал в Матчах всех звезд. Дважды забивал по 60 шайб за сезон, при этом всего за карьеру сыграл 702 матча, забросив 437 шайб и сделав 342 результативные передачи.
Болельщики "Ванкувер Кэнакс" и "Флориды Пантерз" признали Буре лучшим игроком в истории своих клубов. В 2015 он занял пост президента Международной лиги легенд мирового хоккея, а недавно вошел в список 100 лучших игроков в истории НХЛ, передает RT.
Отметим, что Буре – не единственный, кто отказался от гражданства США в 2016 году. Ранее такое решение приняли глава МИД Великобритании Борис Джонсон, немецкий принц Александр Гогенцоллерн и один из пионеров в области молекулярных исследований Кришна Элла.
Список экс-американцев ежеквартально составляется Министерством финансов США для отчетности. Примечательно, что число желающих отказаться от американского гражданства в 2016 году выросло на 26% по сравнению с показателями 2015-го.
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