Павел Буре отказался от американского паспорта

Знаменитый спортсмен Павел Буре, выступавший за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отказался от американского гражданства. Об этом стало известно после публикации отчета Министерства финансов США.

Обсуждать вопрос отказа от американского паспорта Павел Буре отказался. Звезда НХЛ неоднократно заявляла, что комфортнее всего чувствует себя в России.

В Национальной хоккейной лиге спортсмен отыграл 12 сезонов, шесть раз участвовал в Матчах всех звезд. Дважды забивал по 60 шайб за сезон, при этом всего за карьеру сыграл 702 матча, забросив 437 шайб и сделав 342 результативные передачи.

Болельщики "Ванкувер Кэнакс" и "Флориды Пантерз" признали Буре лучшим игроком в истории своих клубов. В 2015 он занял пост президента Международной лиги легенд мирового хоккея, а недавно вошел в список 100 лучших игроков в истории НХЛ, передает RT.

@alinabure #myfamily#pavelbure#pavelbure10#russianrocket#hockey#moscow#russia#моясемья#павелбуре#русскаяракета#хоккей#москва#россия Публикация от Pavel Bure (@pavelbureofficial) Фев 2 2017 в 4:15 PST

Отметим, что Буре – не единственный, кто отказался от гражданства США в 2016 году. Ранее такое решение приняли глава МИД Великобритании Борис Джонсон, немецкий принц Александр Гогенцоллерн и один из пионеров в области молекулярных исследований Кришна Элла.

Список экс-американцев ежеквартально составляется Министерством финансов США для отчетности. Примечательно, что число желающих отказаться от американского гражданства в 2016 году выросло на 26% по сравнению с показателями 2015-го.