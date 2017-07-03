Акинфеев грозится уйти из сборной из-за Черчесова

В сборной России по футболу разгорелся бунт. Спортсмены вступили в открытый конфликт с главным тренером команды Станиславом Черчесовым.

В команде возросло количество взаимных претензий. Из-за конфликта выступления прекратили Артем Дзюба, Василий Березуцкий и Алан Дзагоев. Близок к расставанию со сборной и голкипер Игорь Акинфеев.

Известно, что в присутствии сразу нескольких свидетелей он пригрозил Черчесову уходом. Отмечается, что ситуация настолько обострена, что в ближайшее время может выйти из-под контроля.

Недовольство среди игроков национальной команды вызвал стиль руководства Станислава Черчесова, сообщает "Советский спорт". Футболисты оценивают его как авторитарный. Ситуация осложняется тем, что тренеру так или иначе придется ориентироваться на одних и тех же игроков для достижения результата, многие из которых не хотят выступать под его руководством.

Напомним, на Кубке конфедераций – 2017 сборная России не смогла выйти из группы, проиграв два из трех матчей. Подводя итог выступлению, наставник отметил, что команда знает, над чем ей нужно поработать, и отказался уходить в отставку.

Станислав Черчесов – советский и российский футболист, вратарь, футбольный тренер. Заслуженный мастер спорта России. Возглавил сборную страны по футболу в августе 2016 года.