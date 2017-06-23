Порнозвезда готова обслужить всю сборную России по футболу

Обладательница "Порно-Оскара" Алина Еременко, ранее обещавшая секс-марафон игроку "Динамо" Александру Кокорину, теперь дала слово удовлетворить всех футболистов сборной России одновременно. Но девушка поставила спортсменам условие.

Порноактриса заявила, что займется сексом с футболистами, если национальная команда выиграет Кубок конфедераций. Реакция спортсменов на такое пари пока неизвестна.

"Парни, есть смысл очень постараться", – цитирует Еременко Lenta.ru. Сборной России осталось провести на Кубке конфедераций последний матч группового этапа. Так, 24 июня команда Станислава Черчесова встретится с мексиканцами. Для выхода в полуфинал россиянам нужна только победа.

Интересно, сдержит ли Еременко свое слово. Напомним, в апреле 2015-го она уже давала похожее обещание. Порнозвезда говорила, что проведет секс-марафон с футболистом московского "Динамо" Александром Кокориным, если тот забьет пять мячей до конца чемпионата России.

enter; width:100%;"> Публикация от Alina Henessy (@alinahenessy) Июн 30 2016 в 6:04 PDT

"Обещаю провести с ним 16-часовой секс-марафон, чтобы он забивал все 16 часов подряд", – заявляла девушка. Однако форвард с поставленной задачей не справился.

Уроженка Комсомольска-на-Амуре Алина Еременко снялась более чем в 500 видео под псевдонимом Henessy. По ее словам, она завершила карьеру порноактрисы в 2014 году.

Как писали Dni.Ru, обещание обслужить игроков сборной по футболу в 2014 году давала и американская порноактриса Сэди Сантана. Сексуальные услуги она предложила всем спортменам "Лос-Анджелес Лейкерс".