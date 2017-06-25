Кокорин и Дзюба подали тайный знак после провала сборной
Короткое видео с непонятным для постороннего зрителя смыслом появилось на странице в Instagram Александра Кокорина. Затем оно с невероятной скоростью распространилось по Сети на самых разных площадках.
Многие полагают, что за необычным жестом футболистов стоит послание главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. А приложенная под нос ладонь, в таком случае, должна символизировать усы, которыми славится наставник сборной.
Предположение, что главным адресатом ролика выступает Станислав Черчесов объясняет и веселость футболистов после проигрыша их коллег. Дело в том, что ни Кокорин, ни Дзюба не попали в заявку сборной России на Кубок конфедераций. При этом по Сети ходили слухи, что причина такого решения лежит в личном конфликте футболистов с тренером, передает "Спорт ФМ".
По официальной версии Кокорин изначально не был вызван для участия в турнире, а Дзюба выбыл из команды за несколько дней до старта из-за травмы. Некоторые поклонники спорта склонны считать, что не все так просто. Однако теперь, считают эксперты, во взаимоотношениях с тренером сборной России у футболистов все может стать еще сложнее.
"Я немного знаком со Станиславом. У человека есть чувство собственного достоинства, таких шуток в свой адрес он не потерпит. И они с этими жестами могут пролететь мимо чемпионата мира", – цитирует Life.ru заслуженного тренера России, бывшего наставника "Рубина" Рината Билялетдинова.
Перебор, не? pic.twitter.com/eiR3oxPuAE— Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 25 июня 2017 г.
Напомним, сборная России потерпела поражение от команды Мексики (1:2) в матче третьего тура группового турнира Кубка конфедераций 24 июня. 21 июня российские футболисты не справились с командой Португалии, проиграв со счетом 0:1. Сборная России стала первой командой за 20 лет, которая умудрилась вылететь с Кубка конфедерации после группового турнира при том, что соревнование проходит у нее дома.
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