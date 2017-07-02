Сборная Португалии получила бронзу на Кубке конфедераций

В Москве закончился футбольный матч между сборными Португалии и Мексики за третье место в рамках Кубка конфедераций. Победу одержали представители европейского континента со счетом 2:1.
Финальная игра турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля. За победу в Кубке будут бороться команды из Германии и Чили.
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