Шарапова заткнула за пояс Роналду

Эксперты составили топ-20 стильных спортсменов. В список попала российская теннисистка Мария Шарапова: ей удалось обойти португальского футболиста Криштиану Роналду и занять 10-е место рейтинга.

Самым стильным спортсменом был признан баскетболист Рассел Уэстбрук. На второй строчке расположился игрок в американский футбол Виктор Круз. Замкнула тройку лидеров теннисистка Серена Уильямс.

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Мария Шарапова оказалась единственной россиянкой в рейтинге. По словам экспертов из журнала Sports Illustrated, для публичных мероприятий она выбирает простые, но стильные платья приглушенных цветов, что делает ее неотразимой. На красной дорожке спортсменка появляется в нарядах, выгодно подчеркивающих ее рост, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Июл 13 2017 в 3:04 PDT

Примечательно, что португалец Криштиану Роналду не попал даже в топ-10: составители рейтинга отвели ему 11-ю позицию. По их мнению, лучше футболиста одеваются теннисист Роджер Федерер, гонщик Льюис Хэмилтон и баскетболист Леброн Джеймс.

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Май 23 2017 в 4:35 PDT

Как писали Dni.Ru, Роналду предпочитает появляться на публичных мероприятиях в строгих костюмах. На красной дорожке его сопровождают девушки-модели, хотя на фотографиях в соцсетях спортсмена чаще можно увидеть в обществе полуголых парней.