Александра Кокорина поздравляют с рождением сына

Возлюбленная футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова родила сына. Нападающего "Зенита" с прибавлением в семействе поздравляют пользователи Сети.

Поздравления с рождением ребенка появились в аккаунте близкого друга семьи возлюбленной Корокина Дарьи Валитовой– известного бизнесмена Кирилла Маслиева. "Дашунь, Саша, поздравляю", – написал он, разместив в Instagram фото Кокорина и Валитовой. Этот поздравительный пост оценил футболист "Спартака" Дмитрий Комбаров.

Информация о рождении сына у самого скандального российского футболиста появилась еще 4 июня, однако сам Кокорин никак не отреагировал на многочисленные поздравления. Даже новоиспеченный дедушка предпочел промолчать, когда с ним связались журналисты, передает Life.

"Здесь без комментариев, но звоните еще", – сказал отчим и по совместительству агент Александра Кокорина Кирилл Логинов.

Дашунь, Саша, поздравляю!!! ✨✨✨✨✨ Публикация от Кирилл Маслиев (@g8g7) Июн 4 2017 в 7:31 PDT

Отметив, что невеста футболиста 25-летняя Дарья Валитова несколько месяцев назад удалила свои аккаунты в социальных сетях. Кокорин и Валитова вместе уже более трех лет. Ходили разговоры о скорой свадьбе пары, однако из-за скандальной вечеринки в Монте-Карло возлюбленным пришлось отложить торжество.