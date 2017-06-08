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Спорт

Александра Кокорина поздравляют с рождением сына

Александр Кокорин и Дарья Валитова. Фото: instagram.com/kokorin9
Возлюбленная футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова родила сына. Нападающего "Зенита" с прибавлением в семействе поздравляют пользователи Сети.
прочитано 592 раза

Поздравления с рождением ребенка появились в аккаунте близкого друга семьи возлюбленной Корокина Дарьи Валитовой–  известного бизнесмена Кирилла Маслиева. "Дашунь, Саша, поздравляю", – написал он, разместив в Instagram фото Кокорина и Валитовой. Этот поздравительный пост оценил футболист "Спартака" Дмитрий Комбаров.

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Информация о рождении сына у самого скандального российского футболиста появилась еще 4 июня, однако сам Кокорин никак не отреагировал на многочисленные поздравления. Даже новоиспеченный дедушка предпочел промолчать, когда с ним связались журналисты, передает Life.

"Здесь без комментариев, но звоните еще", – сказал отчим и по совместительству агент Александра Кокорина Кирилл Логинов.

Дашунь, Саша, поздравляю!!! ✨✨✨✨✨

Публикация от Кирилл Маслиев (@g8g7)

Отметив, что невеста футболиста 25-летняя Дарья Валитова несколько месяцев назад удалила свои аккаунты в социальных сетях. Кокорин и Валитова вместе уже более трех лет. Ходили разговоры о скорой свадьбе пары, однако из-за скандальной вечеринки в Монте-Карло возлюбленным пришлось отложить торжество.

Автор: Алёна Нестерова8 июня 2017, 20:18
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