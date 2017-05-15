Кокорина с Мамаевым опять не взяли в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов огласил имена игроков, вошедших в расширенный состав национальной команды на Кубок конфедераций – 2017. В список вошли 30 футболистов. Окончательная заявка сборной будет обнародована не позднее 7 июня.

Вратари: Игорь Акинфеев из ЦСКА, Александр Беленов, представляющий "Уфу", Маринато Гилерме из московского "Локомотива" и игрок "Зенита" Андрей Лунев.

Защитники: Виктор Васин из ЦСКА, Георгий Джикия и Илья Кутепов – оба из "Спартака", игрок "Рубина" Руслан Камболов, Федор Кудряшов ("Ростов"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Андрей Семенов ("Терек") и представитель "Краснодара" Роман Шишкин.

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин, Марио Фернандес и Алан Дзагоев из московского ЦСКА, Александр Ерохин ("Ростов"), игроки "Зенита" Юрий Жирков и Игорь Смольников, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков и Александр Самедов – все из "Спартака", Алексей Миранчук и Дмитрий Тарасов, выступающие за "Локомотив".

Нападающие: Александр Бухаров и Дмитрий Полоз из "Ростова", Артем Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Федор Смолов ("Краснодар").