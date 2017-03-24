Кокорин купил новый BMW в день лишения прав
Судя по всему, выбор спортсмена пал на BMW седьмой серии. По предварительной оценке, стоимость такой машины варьируется от 11,5 до 13 миллионов рублей в зависимости от комплектации.
За рулем автомобиля Кокорина заметили прохожие. Футболист и неизвестный мужчина сначала сидели в новенькой иномарке, а после зашли в автосалон, расположенной неподалеку. Затем с территории организации выехала BWM седьмой серии без номеров, передает Life.ru.
Напомним, 24 марта по решению суда Кокорин был лишен прав на управления автомобилем. Ему запрещено водить машину в течение четырех месяцев.
Такое строгое наказание было назначено после того, как автомобиль, за рулем которого находился Кокорин, был замечен на полосе встречного движения. Позже факт нарушения правил признал и сам спортсмен.
При этом нападающий "Зенита" не был согласен с той схемой, которую составили сотрудники ГИБДД. Он заявил, что разметка была видна нечетко, из-за чего и произошло нарушение.
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