Исход матчей Кубка конфедераций предскажет робот

На ВДНХ в преддверии Кубка конфедераций появится необычный робот Бакстер. Машина будет предсказывать исход матчей футбольного турнира.
За час до игры перед роботом положат три кубика, каждый из которых будет символизировать разные итоги матча: победу одной из команд или ничью. Машина будет выбирать один из вариантов, передает сайт "Аргументы и факты".
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