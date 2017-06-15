Кокорина женили на родившей невесте

Появилась информация о том, что 26-летний футболист "Зенита" Александр Кокорин вступил в законный брак. Якобы он женился на своей 25-летней невесте Дарье Валитовой.

О том, что бережно скрывающий личную жизнь скандальный спортсмен расписался со своей давней возлюбленной, стало известно не от него. Об этом поведал источник, близко знакомый с окружением футболиста.

Свадьба прошла очень скромно и присутствовали на ней лишь близкие родственники молодоженов, сообщает Life.ru со ссылкой на собеседника. Ранее Кокорин хотел устроить пышное торжество, но после скандала на вечеринке в Монте-Карло отложил мероприятие до лучших времен.

Представитель футболиста Кирилл Логинов отказался говорить о свадьбе футболиста. "Не готов комментировать личную жизнь своих клиентов", – цитирует его "Спорт-Экспресс".

Как писали Dni.Ru, недавно возлюбленная спортсмена Дарья Валитова родила сына. Вместе они уже более трех лет. Нападающего "Зенита" с прибавлением в семействе поздравили пользователи Сети.

В частности, отреагировал на радостное событие близкий друг семьи Валитовой – известный бизнесмен Кирилл Маслиев. "Дашунь, Саша, поздравляю", – написал он, разместив в Instagram фото жениха и невесты. Этот поздравительный пост оценил футболист "Спартака" Дмитрий Комбаров.

Дашунь, Саша, поздравляю!!! ✨✨✨✨✨ Публикация от Кирилл Маслиев (@g8g7) Июн 4 2017 в 7:31 PDT

Отметим. сейчас Кокорин отправился в Австрию вместе с "Зенитом" на учебно-тренировочный сбор. В прошлом сезоне нападающий в 27 матчах российской Премьер-лиги забил пять голов и сделал три голевых передачи.