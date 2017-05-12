Украинский Эрнст объявил бойкот ЧМ-2018 в России

Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что откажется от трансляции чемпионата мира по футболу 2018 года. Он отметил, что готов ради этого решения даже рискнуть отставкой.

Аласанию можно назвать украинским Эрнстом, поскольку он принимает в своей стране аналогичные медиа-решения. Так, его заявление о ЧМ можно сравнить с решением генерального директора Первого канала Константина Эрнста отказаться от телетрансляции международного конкурса "Евровидение-2017", проходящего в Киеве.

"В вопросе трансляции ЧМ я буду ориентироваться на страну. Если сборная Украины туда пройдет, и страна решит, что может ехать в Россию и участвовать там, как глава канала, даже рискуя отставкой, я скажу: "Мы этого показывать не будем", – цитирует Аласанию "Телекритика". "Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: "Дай бог, Украина не попадет", – говорит председатель НОТУ.

Отметим, два года назад решением Аласании украинский "Первый национальный канал" отказался транслировать чемпионат мира среди молодежных сборных. Причина была в рекламе "Газпрома" на мировом первенстве как одного из спонсоров ФИФА.

Ранее бывший игрок киевского "Динамо" и сборной СССР Василий Рац призвал национальную команду Украины бойкотировать ЧМ-2018 в России в случае прохода на турнир. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.