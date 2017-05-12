Украинский Эрнст объявил бойкот ЧМ-2018 в России
Аласанию можно назвать украинским Эрнстом, поскольку он принимает в своей стране аналогичные медиа-решения. Так, его заявление о ЧМ можно сравнить с решением генерального директора Первого канала Константина Эрнста отказаться от телетрансляции международного конкурса "Евровидение-2017", проходящего в Киеве.
"В вопросе трансляции ЧМ я буду ориентироваться на страну. Если сборная Украины туда пройдет, и страна решит, что может ехать в Россию и участвовать там, как глава канала, даже рискуя отставкой, я скажу: "Мы этого показывать не будем", – цитирует Аласанию "Телекритика". "Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: "Дай бог, Украина не попадет", – говорит председатель НОТУ.
Отметим, два года назад решением Аласании украинский "Первый национальный канал" отказался транслировать чемпионат мира среди молодежных сборных. Причина была в рекламе "Газпрома" на мировом первенстве как одного из спонсоров ФИФА.
Ранее бывший игрок киевского "Динамо" и сборной СССР Василий Рац призвал национальную команду Украины бойкотировать ЧМ-2018 в России в случае прохода на турнир. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Актриса призналась, что до сих пор плачет
Выставляющую голоса команду профессионалов запретили пускать в зал
Актриса призналась, что в жизни выглядит вовсе не так эффектно, как на глянцевых снимках
Некоторые домашние питомнцы оказываются физически несовместимы для жизни с хозяевами