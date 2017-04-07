Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом
Маргарита Мамун и Александр Сухоруков, не так давно объявившие о помолвке, планируют узаконить отношения в этом году. Спортсменка испытывает настолько сильные чувства к будущему мужу, что пережила стресс, когда он на несколько месяцев улетел в Америку.
Жених гимнастки отправился в другую страну на тренировки. Расставание далось Маргарите
тяжело. "Он уехал в Лос-Анджелес, я сходила с ума. Не хотела его отпускать,
когда улетал", – цитирует девушку Beautyhack.ru.
Влюбленные все время переписывались и каждый день созванивались посредством Skype, несмотря на разницу в часовых поясах. "Я безумно скучала, иногда плакала. Мне хотелось, чтобы он меня обнял и пожалел", – рассказала Мамун.
Маргарита добавила, что Александру пришлось еще тяжелее, ведь он был за границей совсем один. "Но мы смогли! Мы преодолели!" – заключила чемпионка.
Маргарита Мамун познакомилась с Александром Сухоруковым в 2013-м, а через год молодые люди начали встречаться. И для гимнастки, и для пловца разгар карьеры пришелся именно на этот период.
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