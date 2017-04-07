Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом

Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун рассказала о непростом жизненном периоде. Российская гимнастка пережила стресс, когда ее жениху, пловцу Александру Сухорукову, пришлось отправиться на тренировки в другую страну.

Маргарита Мамун и Александр Сухоруков, не так давно объявившие о помолвке, планируют узаконить отношения в этом году. Спортсменка испытывает настолько сильные чувства к будущему мужу, что пережила стресс, когда он на несколько месяцев улетел в Америку.

Жених гимнастки отправился в другую страну на тренировки. Расставание далось Маргарите тяжело. "Он уехал в Лос-Анджелес, я сходила с ума. Не хотела его отпускать, когда улетал", – цитирует девушку Beautyhack.ru.



Счастьеее ��❤�� Hapinessss Публикация от MARGARITA MAMUN (@ritamamun) Янв 26 2017 в 4:16 PST

Влюбленные все время переписывались и каждый день созванивались посредством Skype, несмотря на разницу в часовых поясах. "Я безумно скучала, иногда плакала. Мне хотелось, чтобы он меня обнял и пожалел", – рассказала Мамун.

Маргарита добавила, что Александру пришлось еще тяжелее, ведь он был за границей совсем один. "Но мы смогли! Мы преодолели!" – заключила чемпионка.

#warm #love #falconeri ♥️ Публикация от MARGARITA MAMUN (@ritamamun) Мар 9 2017 в 1:08 PST

Маргарита Мамун познакомилась с Александром Сухоруковым в 2013-м, а через год молодые люди начали встречаться. И для гимнастки, и для пловца разгар карьеры пришелся именно на этот период.