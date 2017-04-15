Шарапова пожаловалась на травлю

Известная российская теннисистка Мария Шарапова пожаловалась на критику со стороны коллег. Спортсменку, отбывшую наказание за употребление мельдония, буквально затравили.

Скандал с употреблением запрещенных веществ сильно ударил по репутации Марии Шараповой. Теперь коллеги набрасываются с критикой на известную теннисистку. Россиянка считает, что все нападки на нее несправедливы.

"Когда в деле оставались неясные моменты, меня могли судить. Теперь, когда я отбыла наказание, назначенное независимым Спортивным арбитражным судом, я говорю "стоп", – цитирует Шарапову Le Parisien. По ее словам, несправедливо высказывать критику по поводу употребления допинга после того, как этот инцидент был исчерпан.

Напомним, Мария Шарапова была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом (CAS) на два года за употребление мельдония. Позднее срок наказания теннисистки сократили до 15 месяцев.

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Апр 5 2017 в 7:09 PDT

Как писали Dni.Ru, допинг-скандал не помешал Шараповой стать самой известной спортсменкой в мире. Западные СМИ присудили ей это звание в июне 2016 года. Среди 100 известных претендентов было лишь восемь женщин, и лидером среди них оказалась теннисистка, занимая 18-ю строчку рейтинга.