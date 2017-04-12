Итальянские волейболистки снялись без трусов (фото)
На снимке чемпионки по волейболу красуются без трусиков, прикрыв интимные места волейбольными мячами. Отметим, это не первый раз, когда итальянские волейболистки устраивают эротические фотосессии. Однако, как правило, на подобные откровенные съемки зовут игроков главной сборной.
Así celebraron las jugadoras del equipo italiano de voleibol USD Altair 1963 tras conquistar el título de la Serie D pic.twitter.com/gzpaBomoed— Rafael Rivera (@RafaDato2) 11 апреля 2017 г.
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