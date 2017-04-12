Итальянские волейболистки снялись без трусов (фото)

Спортсменки сделали коллективное фото без трусов. Таким образом участницы волейбольной команды "Альтаир" отметили победу в дивизионе D чемпионата Италии.

На снимке чемпионки по волейболу красуются без трусиков, прикрыв интимные места волейбольными мячами. Отметим, это не первый раз, когда итальянские волейболистки устраивают эротические фотосессии. Однако, как правило, на подобные откровенные съемки зовут игроков главной сборной.