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Спорт

Акинфеев и Жирков попали в скандальный список Макларена

Игорь Акинфеев. Фото: GLOBAL LOOK press\Dmitry Golubovich
Ряд игроков сборной России по футболу вошли в список спортсменов, обвиняемых в употреблении допинга. Среди них оказались вратарь Игорь Акинфеев и полузащитник Юрий Жирков.
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Об упоминании спортсменов в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена сообщил источник в ФИФА, передает Life.ru. Он заявил, что в списке нарушителей также оказались полузащитники "Спартака" и "Локомотива" – Денис Глушаков и Игорь Денисов.

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Сюжеты Допинг-скандалы

В Российском антидопинговом агентстве подтвердили информацию. "Мы уже направили в WADA запрашиваемые копии протоколов допинг-проб российских футболистов", – отметил источник. "По нашим данным, Акинфеев попал под номером A0016, а Жирков в списке Макларена значится под номером А0997", – добавил он.

Ранее стало известно, что WADA запросило данные о допинг-пробах игроков национальной сборной Александра Кокорина и Романа Широкова. Однако президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заверил, что волноваться не стоит.

"Что же, из всего делать выводы, что заговор мировой против российского футбола? Не та мы команда, не представляем серьезной конкуренции. Кто в WADA знает о российском футболе?" – пояснил он свою позицию. "Не надо искать в этом заговор против российского футбола, который ничего из себя не представляет", – заключил глава РФС.

Напомним, что в 2016 году Колосков раскритиковал статью в западном издании о возможном употреблении допинга нашими игроками. "У футболистов сборной России постоянно брали пробы на чемпионате Европы, и все они оказались отрицательными. В отношении российского футбола не то что санкций, а подозрений нет", – подчеркнул он. 

Автор: Константин Улюкаев17 марта 2017, 14:00

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